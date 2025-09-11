قاسىم-جومارت توقايەۆقا ەكونوميكاداعى مەملەكەتتىك ۇلەستى ازايتۋ جوسپارى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى مارات وماروۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنتكە «ەكونوميكانى ىرىقتاندىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جارلىقتى ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا اتقارىلعان جۇمىس ناتيجەسى باياندالدى.
اگەنتتىك ءتوراعاسى مەملەكەتتىڭ ەكونوميكاداعى ۇلەسىن ازايتۋ ءۇشىن 450-دەن اسا كاسىپورىندى قامتيتىن ءتىزىم دايىندالعانىن جەتكىزدى. ۇلتتىق جەكەشەلەندىرۋ كەڭسەسى ازىرلەگەن تىزىمدەگى كومپانيالاردى باسەكەلەستىك ورتاعا بەرۋ ۇسىنىلادى.
مارات وماروۆتىڭ ايتۋىنشا، نەگىزگى تاۋارلار نارىعىنداعى باسەكەلەستىكتى دامىتۋ جۇمىستارى اياسىندا بيرجالىق قىزمەت زاڭناما تالاپتارى مەن قازىرگى نارىقتىق ساۋدا جاعدايلارىنا سايكەستەندىرىلگەن. بۇگىنگى تاڭدا 3 تاۋار بيرجاسى جۇمىس ىستەيدى، ال اگەنتتىككە اتالعان سالاداعى مەملەكەتتىك باقىلاۋ فۋنكسيالارى بەرىلگەن ساتتە 22 بيرجا بولعان ەدى.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنا ۆەدومستۆونىڭ الداعى كەزەڭگە ارنالعان جۇمىس جوسپارى تانىستىرىلدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت ەكونوميكانىڭ باستى سەكتورلارىنداعى باسەكەلەستىكتى دامىتۋعا، ۆەدومستۆو جۇرگىزىپ جاتقان تەرگەۋلەر مەن تەكسەرۋلەرگە، سونداي-اق شاعىن جانە ورتا بيزنەستى قورعاۋعا بايلانىستى ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ «بەيبىتشىلىك پەن قۇقىققا نەگىزدەلگەن بولاشاق» اتتى كونستيتۋتسيالىق سوت تورەلىگىنىڭ حالىقارالىق فورۋمىنا قاتىسۋشىلارمەن كەزدەسكەن ەدى.