18:44, 27 - تامىز 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ يوردانيا كورولىن ەلوردا اۋەجايىنان شىعارىپ سالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ 27-تامىز كۇنى رەسمي ساپارىن اياقتاعان يوردانيا كورولى ابداللانى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ حالىقارالىق اۋەجايىنان شىعارىپ سالدى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى ەكى كۇندىك ساپار اياسىندا ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى.
كەزدەسۋلەر قورىتىندىسىندا ءبىرقاتار ماڭىزدى قۇجاتتارعا قول قويىلىپ، قازاقستان مەن يوردانيا اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جاڭا كەزەڭى باستالعانى اتاپ ءوتىلدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن يوردانيا اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلۋى مۇمكىن.