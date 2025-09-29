قاسىم-جومارت توقايەۆ يتاليا پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللانى قارسى الدى.
الدىمەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سەردجو ماتتارەللا ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي سالتاناتتى راسىمدەر زالىندا ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى.
پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يتاليا پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.
ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ يتاليا پرەزيدەنتى مەن پرەزيدەنت قۇرمەتتى قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەتتى قاراۋىل باستىعىمەن قوشتاستى.
ايتا كەتەيىك، قازىرگى ۋاقىتتا ەكى ەل باسشىلارى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر. ونىڭ بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلانادى.
بۇعان دەيىن وسى جىلدىڭ 9 -ناۋرىزىندا مەملەكەت باسشىسى يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللامەن ەلوردادا كەزدەسكەن ەدى.