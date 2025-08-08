قاسىم-جومارت توقايەۆ ىشكى ىستەر مينيسترىنە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى ودان ءارى ارتتىرۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆتى قابىلدادى. قاسىم-جومارت توقايەۆقا ەلىمىزدەگى قىلمىستىق احۋال مەن ىشكى ىستەر ورگاندارى جۇزەگە اسىرىپ جاتقان زاڭ مەن ءتارتىپ قاعيداتىنىڭ ورىندالۋى تۋرالى باياندالدى.
پرەزيدەنت قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ كەڭەيتىلگەن القا وتىرىسىندا بەرگەن تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسىمەن تانىستى.
ەرجان سادەنوۆ بيىلعى 7 ايدا قابىلدانعان كەشەندى شارالاردىڭ ناتيجەسىندە ەلدەگى قىلمىس سانى 9 مىڭعا ازايعانىن مالىمدەدى.
ادام ءولتىرۋ، قاراقشىلىق، دەنساۋلىققا اۋىر زيان كەلتىرۋ، بۇزاقىلىق جانە تاعى باسقا نەگىزگى قىلمىس تۇرلەرىنىڭ تومەندەۋى بايقالادى. بۇل ىستەردى اشۋ دەڭگەيى جاقسارىپ كەلەدى.
اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىسقا قاتىسى بار 146 قىلمىستىق توپ جويىلدى.
پوليتسيا وندىرىسىندەگى بارلىق قىلمىستىق ءىس بويىنشا ازاماتتاردىڭ 28 ميلليارد تەڭگەدەن استام شىعىنى وتەلدى.
ىشكى ىستەر ءمينيسترى قىلمىسكەرلەردى ىزدەستىرۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسى تۋرالى دا باياندادى.
ەسەپتى كەزەڭدە ىزدەۋدە جۇرگەن 956 ادام ۇستالدى، ولاردىڭ 24- ءى شەتەلدەن قازاقستانعا ەكستراديتسيالاندى. حابار-وشارسىز كەتكەن 600 ادامنىڭ، سونىڭ ىشىندە 125 كامەلەتكە تولماعاننىڭ جۇرگەن جەرى انىقتالدى.
ينتەرنەت-الاياقتىققا قارسى ءىس-قيمىل اياسىندا 6 call-ورتالىق جويىلدى، 67 ميلليون جالعان قوڭىراۋ مەن 3 مىڭنان استام الاياقتىق سايت بۇعاتتالدى. الاياقتاردىڭ 2,8 ميلليارد تەڭگەنى شىعارۋىنا جول بەرىلمەدى.
11 توننادان استام ەسىرتكىنىڭ اينالىمعا تۇسۋىنە توسقاۋىل قويىلىپ، 19,5 مىڭ ەسىرتكى سايتى بۇعاتتالدى.
ماس كۇيدە جاسالاتىن قىلمىستىڭ الدىن الۋ، كادرلىق الەۋەتتى ارتتىرۋ جانە قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ شارالارىنا توقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدەگى قۇقىقتىق ءتارتىپ پەن قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى ودان ءارى ارتتىرۋعا قاتىستى ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى.