قاسىم-جومارت توقايەۆ پەتەر مادياردى پارلامەنت سايلاۋىندا جەڭىسكە جەتۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەتەر مادياردى ماجارستانداعى پارلامەنت سايلاۋىندا جەڭىسكە جەتۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى داۋىس بەرۋ ناتيجەسى ماجار حالقى TISZA پارتياسىنىڭ جەتەكشىلەرى مەن باعدارلاماسىنا جوعارى دەڭگەيدە سەنىم بىلدىرگەنىن كورسەتىپ، بۇل ماجارستاننىڭ ورنىقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت استانانىڭ بۋداپەشتپەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا ايرىقشا ءمان بەرەتىنىنە توقتالىپ، قوس حالىقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەتەر مادياردىڭ اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس ماجار حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
بۇعان دەيىن ماجارستاندا وتەتىن سايلاۋ ەلدى ۇزاق جىلدار باسقارعان پرەمەر-مينيستر ۆيكتور ورباننىڭ قىزمەتتەن كەتۋىنە الىپ كەلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.
ساۋالنامالاردىڭ باسىم بولىگى بيلەۋشى «فيدەس» پارتياسىنان ءبولىنىپ شىعىپ، حالىقتىق «تيسا» پارتياسىن قۇرعان پەتەر ماديارعا باسىمدىق بەردى.