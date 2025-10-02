قاسىم-جومارت توقايەۆ: تەحنولوگيا تاڭداۋلىلارعا عانا ەمەس، بارشاعا قىزمەت ەتۋگە ءتيىس
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ فورۋمنىڭ پلەنارلىق وتىرىسىندا تەحنولوگيا تاڭداۋلىلارعا عانا ەمەس، بارشاعا قىزمەت ەتۋگە ءتيىس ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- فورۋمنىڭ جاڭا باعدارى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىققا تىڭ سەرپىن بەرىپ، جاساندى ينتەللەكتىنى حالقىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا ءتيىمدى پايدالانۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى. جاھاندىق وركەنيەتتىڭ كەلبەتىن وزگەرتەتىن باستى كۇش رەتىندە جاساندى ينتەللەكت بۇگىندە ادامزات ءومىرىنىڭ ءمانىن قايتا سارالاۋعا ماجبۇرلەپ وتىر. بۇل - بارشامىزعا ۇلكەن سىناق. سوندىقتان ءبىز ينجەنەرلەر مەن باسقا دا كاسىپ يەلەرىن، سونداي-اق وسى تەحنولوگيانىڭ ءمانى مەن دامۋ بەتالىسىن پايىمداي الاتىن گۋمانيتارلىق سالا ماماندارىنىڭ جاڭا بۋىنىن تاربيەلەپ شىعارۋىمىز كەرەك. جاساندى ينتەللەكتىدە ءتۇرلى قوعامنىڭ بولمىس-ءبىتىمى، ءداستۇرى، قۇقىقتىق نورمالارى مەن ادامگەرشىلىك قاعيدالارى كورىنىس تابۋعا ءتيىس. سوندىقتان ونى دامىتۋعا فيلوسوفتار، الەۋمەتتانۋشىلار جانە زاڭگەرلەردىڭ اتسالىساتىنىنا سەنىمدىمىن. تەحنولوگيا الەۋمەتتىك تەڭسىزدىكتى ۋشىقتىرماۋى، ازاماتتاردىڭ مىنەز-قۇلقى مەن تاڭداۋىنا مانيپۋلياتسيا جاساماۋى كەرەك. ءول ۇشىن ءتيىمدى شارالار قابىلداۋىمىز قاجەت. ارتىقشىلىققا يە توپتار الگوريتمدەردى پايدالانىپ، الدەبىر قۇندىلىقتار مەن ويلاۋ مودەلىن قوعامعا تاڭۋى ىقتيمال. وعان جول بەرۋگە بولمايدى. بۇل الەمنىڭ مادەني ءارالۋاندىعىنا قيانات جاساۋ بولىپ سانالادى. تەحنولوگيا تاڭداۋلىلارعا عانا ەمەس، بارشاعا قىزمەت ەتۋگە ءتيىس. ءادىل شەشىمى وسى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ: «ادامنىڭ شەكسىز الەۋەتى جانە وزىق تەحنولوگيالاردىڭ بىرەگەي مۇمكىندىگى ۇشتاسقاندا عانا جارقىن بولاشاققا داڭعىل جول اشىلادى» دەدى.
- ءبىز مىنا ماڭىزدى ماسەلەنى دە نازاردا ۇستاۋىمىز كەرەك: جاساندى ينتەللەكتىنىڭ بويىندا سانا بار، ءبىراق سەزىم جوق. جاساندى ينتەللەكت تالداۋ جانە بولجام جاساۋعا قابىلەتتى بولعانىمەن، ادام سياقتى ارمانداپ، قيالداي المايدى. كىم بىلەدى، بالكىم، ون-جيىرما جىلدان كەيىن مۇنداي احۋالدىڭ ءوزى تۇبەگەيلى وزگەرۋى مۇمكىن، ءبىراق قازىرگى تاڭدا جاساندى ينتەللەكتىنىڭ «جانى» (ەمپاتيا) ازىرشە جوق. ادامزات جاساندى ينتەللەكتىنىڭ يگىلىگىن كورۋى كەرەك. زاماناۋي تەحنولوگيالار قانشالىقتى وزىق بولسا دا، ادامنىڭ وي-ساناسى ودان دا جۇيرىك بولۋى قاجەت، ياعني ادام بۇل تۇرعىدان ماشينانىڭ ارتىندا قالماۋى كەرەك. وسى ماسەلە بويىنشا كوپتەگەن تۇجىرىم پايدا بولۋدا، ءتىپتى، قىزۋ پىكىرتالاستار ءجۇرىپ جاتىر. بۇل ىستە فيلوسوفيا، مادەنيەت جانە ءبىلىم ايرىقشا ءرول اتقارادى. باسقا سوزبەن ايتقاندا، ادامنىڭ شەكسىز الەۋەتى جانە وزىق تەحنولوگيالاردىڭ بىرەگەي مۇمكىندىگى ۇشتاسقاندا عانا جارقىن بولاشاققا داڭعىل جول اشىلادى. ءسوز سوڭىندا، فورۋم جۇمىسىنا تابىس تىلەيمىن. جيىن بارىسىندا قۇندى وي- پىكىرلەر، پايدالى ۇسىنىستار ايتىلادى دەپ سەنەمىن، - دەدى.