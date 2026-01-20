قاسىم-جومارت توقايەۆ: «تاريحي جاراقات العان» ۇلت پسيحولوگياسىنان ارىلۋىمىز كەرەك
قىزىلوردا. KAZINFORM - «تاريحي جاراقات العان» ۇلت پسيحولوگياسىنان ارىلۋىمىز كەرەك. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بۇرىن دا ايتقام، قازىر دە اتاپ وتكىم كەلەدى: ءبىز «تاريحي جاراقات العان» ۇلت پسيحولوگياسىنان ءبىرجولا ارىلۋىمىز كەرەك. باسقا تۇسكەن قايعى-قاسىرەتتىڭ ءبارىن باسقا حالىقتاردان كورۋ، ۇلتىمىزدىڭ ماڭدايىنا جازىلعان اششى تاعدىر تۋرالى بىتپەيتىن پىكىرتالاستار جۇرگىزۋ - كەشەگى كۇنمەن ءومىر ءسۇرۋ دەگەن ءسوز. بۇكىل الەم وزگەرىپ جاتىر، بىزگە دە وزگەرەتىن ۋاقىت كەلدى. ءبىز - بولاشاعى جارقىن، جولى اشىق جاس مەملەكەتپىز، سوندىقتان ۋاقىت كوشىنەن قالماي، تەك العا قاراي ءجۇرۋىمىز كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت تاۋەلسىزدىگىمىزدى نىعايتا ءتۇسۋ جولىندا بار كۇش-جىگەرىن سالىپ، ەڭبەك ەتە بەرەتىنىن ايتقان ەدى.