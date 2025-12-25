ق ز
    20:40, 25 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ تارازداعى اريتمولوگيا كلينيكاسىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت جۇرەك سوعىسىنىڭ بۇزىلۋىن جەدەل ەمدەۋگە ماماندانعان مەديتسينالىق مەكەمەگە باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    وڭىردەگى بىرەگەي ورتالىق جۇرەكتى راديوجيىلىك پەن كريوابلاتسيا تاسىلدەرىمەن ەمدەيدى.
    قاسىم-جومارت توقايەۆقا كلينيكانىڭ كارديولوگيالىق جانە كارديوحيرۋرگيالىق كومەك، سونىڭ ىشىندە جوعارى تەحنولوگيالىق ارالاسۋ ارقىلى دارىگەرلىك جاردەمنىڭ تولىق سپەكترىن كورسەتە الاتىنى جونىندە باياندالدى.

    مەكەمە ءبىر اۋىسىمدا 150 ادامعا دەيىن قابىلداي الادى. سونداي-اق 47 ورىندىق ستاتسيونار بار.
    ورتالىققا قۇيىلعان جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى 2,5 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.

    بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ جامبىل وبلىسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا مامانداندىرىلعان اسكەري مەكتەپ-ينتەرناتىنىڭ قىزمەتىمەن تانىستى.
    سونىمەن قاتار جامبىل وبلىسىنىڭ ءبىر توپ ازاماتى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
