ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:40, 08 - قازان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ تاجىكستان پرەزيدەنتىنىڭ شاقىرۋىمەن دۋشانبەگە بارادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى 9-10- قازان كۇندەرى تاجىكستان استاناسىنا ساپار شەگەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан президентінің шақыруымен Душанбеге барады
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    - قاسىم-جومارت توقايەۆ 9-10- قازان كۇندەرى تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحموننىڭ شاقىرۋىمەن «ورتالىق ازيا-رەسەي» سامميتىنە جانە ت م د مەملەكەتتەرى باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن دۋشانبەگە ساپارمەن بارادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنتتىڭ «پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبى تۋرالى» وكىمگە قول قويعانىن حابارلاعان ەدىك.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار