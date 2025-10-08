16:40, 08 - قازان 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ تاجىكستان پرەزيدەنتىنىڭ شاقىرۋىمەن دۋشانبەگە بارادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى 9-10- قازان كۇندەرى تاجىكستان استاناسىنا ساپار شەگەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ 9-10- قازان كۇندەرى تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحموننىڭ شاقىرۋىمەن «ورتالىق ازيا-رەسەي» سامميتىنە جانە ت م د مەملەكەتتەرى باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن دۋشانبەگە ساپارمەن بارادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
