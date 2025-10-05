12:04, 05 - قازان 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمونمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنتتەر ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن ءارى ىنتىماقتاستىقتىڭ بارلىق باعىتى بويىنشا وڭ ديناميكا بايقالاتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىقپالداستىقتى ودان ءارى ارتتىرۋ ماسەلەسىن تالقىلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەمومالي راحموندى تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، باۋىرلاس تاجىك حالقىنىڭ يگىلىگى جولىنداعى جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس تىلەدى.
مەملەكەت باسشىسى ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق بايلانىستى نىعايتۋعا تاجىكستان پرەزيدەنتىنىڭ قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالايتىنىن جەتكىزدى.
تاراپتار الداعى كەزدەسۋلەردىڭ كەستەسىن قاراستىردى.