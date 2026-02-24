15:10, 24 - اقپان 2026 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەستونيا پرەزيدەنتىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەستونيا پرەزيدەنتىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى . بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىندا الار كاريستىڭ بىلتىر قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرىپ، ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستى نىعايتۋعا ىقپال ەتكەنىنە توقتالعان.
قاسىم-جومارت توقايەۆ الار كاريستىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال دوستاس ەستون حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆتى قابىلداعان ەدى.