ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قاسىم-جومارت توقايەۆ ەستونيا پرەزيدەنتىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەستونيا پرەزيدەنتىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى . بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Kazakhstan extends Independence Day greetings, hails ties with Estonia
    Photo credit: Akorda

    پرەزيدەنت قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىندا الار كاريستىڭ بىلتىر قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرىپ، ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستى نىعايتۋعا ىقپال ەتكەنىنە توقتالعان.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ الار كاريستىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال دوستاس ەستون حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆتى قابىلداعان ەدى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى
