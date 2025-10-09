قاسىم-جومارت توقايەۆ سامميت ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ دۋشانبە ءسامميتىنىڭ قورىتىندىلارى وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى اۋعانستانداعى احۋال وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋدىڭ اجىراماس بولىگى بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنت بۇل ەلدى وڭىردەگى ەكونوميكالىق ۇدەرىسكە تارتۋ بويىنشا ۇيلەستىرىلگەن جۇمىستى جالعاستىرۋ قاجەتتىگىن جەتكىزدى.
- بۇل ارادا اۋعانستانعا قولداۋ كورسەتۋ بويىنشا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ميسسياسى پايداعا جارايدى. ءبارىمىز بۇۇ باس حاتشىسىنا ميسسيانىڭ باسشىسى قىزمەتىنە «ينكليۋزيۆتىلىك» جانە «گەندەرلىك تەڭدىك» قاعيداتتارىنا بايلانباعان، قۇزىرەتتى، تاجىريبەلى ادامدى تاعايىنداۋ تۋرالى ۇسىنىس جاساۋىمىزعا بولادى. بۇعان دەيىنگى تاعايىنداۋلار اۋعانستانعا قاتىستى بارلىق جاعدايدا ءتيىمسىز بولعانىن كورسەتتى. بۇل مىندەتتى شەشۋگە جاقىندا قۇرىلعان ب ۇ ۇ- نىڭ ورتالىق ازيا مەن اۋعانستان ءۇشىن ورنىقتى دامۋ ماقساتتارى جونىندەگى ايماقتىق حابى ۇلەس قوسادى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ءسوز سوڭىندا دۋشانبە سامميتىنىڭ قورىتىندىلارى رەسەي مەن ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن وركەندەۋى جولىندا وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
پرەزيدەنت «ورتالىق ازيا-رەسەي» فورماتىنداعى العاشقى رەكتورلار فورۋمىن قازاقستاندا وتكىزۋدى ۇسىندى.