قاسىم-جومارت توقايەۆ: سۋ تاپشىلىعى تاياۋ ارادا ورتا ازياداعى ەڭ وزەكتى سىن-قاتەر بولۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ 12-سامميتىندە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى اياسىندا ەنەرگيا تيىمدىلىگى جونىندەگى وزىق تاجىريبە كەڭەسىن قۇرۋدى ۇسىندى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازىرگى جاعدايدا ەنەرگەتيكا ماسەلەسىنە دە باسا ءمان بەرۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى.
- بۇل - ەكونوميكامىزدىڭ تىرەگى، ستراتەگيالىق ارىپتەستىگىمىزدىڭ نەگىزى. بۇگىندە ءبىز ورتاق ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدامىز. ەنەرگيا تاسىمالداۋدىڭ قاۋىپسىز ءارى ىڭعايلى جولدارىن قاراستىرىپ جاتىرمىز. قازاقستان، ازەربايجان جانە وزبەكستان اراسىنداعى جاسىل ەنەرگيا ءدالىزى - وسى سالاداعى جەمىستى ىنتىماقتاستىق ۇلگىسى. سونىمەن بىرگە جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىنە، ەڭ الدىمەن، كۇن ەنەرگياسىنا ايرىقشا نازار اۋدارۋ قاجەت دەگەن ويدامىز. وسىعان وراي، تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى اياسىندا ەنەرگيا تيىمدىلىگى جونىندەگى وزىق تاجىريبە كەڭەسىن قۇرۋدى ۇسىنامىز. دەگەنمەن مۇناي مەن گازدى، ۋراندى، كومىردى، سيرەك كەزدەسەتىن مينەرالداردى يگەرۋ جانە ولاردى ءتيىمدى پايدالانۋ قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق ستراتەگياسىنىڭ نەگىزى بولىپ قالا بەرەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، قازىر الەمدە اسا كۇردەلى ماسەلەگە اينالعان سۋ تاپشىلىعى تاياۋ ارادا ورتا ازياداعى ەڭ وزەكتى سىن-قاتەر بولۋى مۇمكىن.
- وزەن-سۋلاردىڭ ورتاق يگىلىك ەكەنىن ەسكەرە وتىرىپ، ونى ءتيىمدى پايدالانۋ ءۇشىن جاڭا تاسىلدەر كەرەك دەپ سانايمىز. سۋارۋ جۇيەسىنە سيفرلىق باقىلاۋ ورناتۋ، تامشىلاتىپ سۋارۋ ادىستەرىن كەڭىنەن قولدانۋ، سۋ قويمالارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جونىندە بىرلەسكەن باعدارلاما قابىلداۋعا بولادى. قازىر كاسپي تەڭىزى تارتىلىپ بارا جاتقانىن بىلەسىزدەر. بۇعان ءبارىمىز الاڭداپ وتىرمىز. قارت كاسپيدىڭ تۇركى جۇرتى ءۇشىن ورنى قاشاندا بولەك. ونى حالىقتارىمىزدىڭ اراسىنداعى دانەكەر دەۋگە بولادى. سوڭعى جىلدارى تەڭىز دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋى ايماقتىڭ ەكولوگياسى مەن ەكونوميكاسىنا كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر. بۇل - جاھاندىق اۋقىمداعى ماسەلە. مەن مۇنى شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سامميتىندە جانە بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەكەلىك سەسسياسىندا ايتتىم. ءبىز تامىرلاس جانە شەكارالاس ەلدەر رەتىندە كاسپي تەڭىزىنىڭ احۋالىن جاقسارتۋعا باسا ءمان بەرۋىمىز كەرەك. مەن تۇركى مەملەكەتتەرىن وسى باعىتتا كۇش بىرىكتىرىپ، بىرلەسكەن جوبالار ازىرلەۋگە، حالىقارالىق باستامالاردى قولداۋعا شاقىرامىن. قازاقستان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قولداۋىمەن كەلەسى جىلى ساۋىردە وڭىرلىك سامميت وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. تاقىرىپ: «تۇراقتى بولاشاق جولىنداعى ورتاق كوزقاراس». ءبىز تۇركى ەلدەرى وسى ءسامميتتىڭ جۇمىسىنا جوعارى دەڭگەيدە بەلسەنە قاتىسادى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قازاقستان «تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى+» فورماتىن قۇرۋ يدەياسىن قولدايتىنىن ايتقان بولاتىن.
پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ 12-سامميتىندە ءسوز سويلەپ، ۇيىم اياسىندا كيبەرقاۋىپسىزدىك كەڭەسىن قۇرۋدى ۇسىندى.
پرەزيدەنت ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى تۇراقتىلىق پەن ءوسىپ-وركەندەۋدىڭ ءتۇپ نەگىزى رەتىندە اتادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ سيفرلىق يننوۆاتسيالار ورتالىعىن قۇرۋدى ۇسىندى.