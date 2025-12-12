ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:56, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزەمەن كەزدەستى

    استانا. KAZINFORM - اشحابادتاعى حالىقارالىق فورۋم اياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزەمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردا.

    Kassym-Jomart Tokayev says Georgia remains Kazakhstan’s reliable partner in South Caucasus
    Photo credit: Akorda

    پرەزيدەنت گرۋزيا قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك كاۆكازداعى سەنىمدى سەرىكتەسى بولىپ قالا بەرەتىنىن ايتتى.

    سونداي-اق قوس حالىق اراسىنداعى بەرىك دوستىققا، تاريحي تامىرلاستىققا نەگىزدەلگەن ۇزاق جىلعى ىنتىماقتاستىقتى وڭ باعالايتىنىن اتاپ ءوتتى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يراكليي كوباحيدزە ساياسي ديالوگ، ەكونوميكالىق جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستار دايەكتى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىن راستادى.

    اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ كەڭ كولەمدى ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.

    وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى گرۋزيامەن كولىك-لوگيستيكا، ساۋدا-ەكونوميكا سالالارىنداعى قارىم-قاتىناستى ارتتىرۋدىڭ الەۋەتى زور ەكەنىنە توقتالدى.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت بۇۇ قۇرامىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋدى ۇسىندى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار