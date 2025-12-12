قاسىم-جومارت توقايەۆ گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزەمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - اشحابادتاعى حالىقارالىق فورۋم اياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزەمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
پرەزيدەنت گرۋزيا قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك كاۆكازداعى سەنىمدى سەرىكتەسى بولىپ قالا بەرەتىنىن ايتتى.
سونداي-اق قوس حالىق اراسىنداعى بەرىك دوستىققا، تاريحي تامىرلاستىققا نەگىزدەلگەن ۇزاق جىلعى ىنتىماقتاستىقتى وڭ باعالايتىنىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يراكليي كوباحيدزە ساياسي ديالوگ، ەكونوميكالىق جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستار دايەكتى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىن راستادى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ كەڭ كولەمدى ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.
وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى گرۋزيامەن كولىك-لوگيستيكا، ساۋدا-ەكونوميكا سالالارىنداعى قارىم-قاتىناستى ارتتىرۋدىڭ الەۋەتى زور ەكەنىنە توقتالدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت بۇۇ قۇرامىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋدى ۇسىندى.