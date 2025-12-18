قاسىم-جومارت توقايەۆ Rakuten Group كومپانياسىنىڭ باسشىسى حيروشي ميكيتانيدى قابىلدادى
توكيو. KAZINFORM - جاپونياداعى رەسمي ساپارى اياسىندا قازاقستان پرەزيدەنتى Rakuten Group كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى، باسقارما ءتوراعاسى جانە باس ديرەكتورى حيروشي ميكيتانيمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى Rakuten توبىنىڭ الەمدەگى ەڭ وزىق جاھاندىق سيفرلىق ەكوجۇيە قالىپتاستىرۋدا قول جەتكىزگەن جەتىستىكتەرىن جوعارى باعالادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، تەحنولوگيالىق دامۋ مەن سيفرلىق ترانسفورماتسيانىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باسقان قازاقستان كومپانيا تاجىريبەسىنە زور قىزىعۋشىلىق تانىتادى.
پرەزيدەنت ەلىمىزدە العاش رەت جاساندى ينتەللەكت تۋرالى زاڭ قابىلدانىپ، ءبىرىنشى ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلعانىن، ەلەكتروندىق ۇكىمەت قىزمەتى مەن سيفرلىق ەكوجۇيە جەتىلدىرىلىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى Rakuten كومپانياسىنىڭ قازاقستانداعى قىزمەت اياسىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىمەن تىعىز قارىم-قاتىناس ورناتۋ نيەتىن قۇپتادى. اتاپ ايتقاندا، ەلىمىز كومپانيانىڭ قاتەرلى ىسىك اۋرۋلارىن ەمدەۋگە ارنالعان بيوتەحنولوگيا سالاسىنداعى ازىرلەمەلەرىنە قىزىعۋشىلىق تانىتادى.
حيروشي ميكيتاني قاسىم-جومارت توقايەۆقا كومپانيا جۇمىسىنا وڭ باعا بەرگەنى ءۇشىن العىس ايتىپ، قازاقستان پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋ زور مارتەبە ەكەنىنە توقتالدى. ول ەلىمىزدە سيفرلىق باستامالاردى دامىتۋدىڭ جوعارى قارقىنىن اتاپ ءوتىپ، ولاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن اۋقىمدى ينۆەستيتسيا تارتىلعانىنا نازار اۋداردى.
Rakuten Group - حيروشي ميكيتاني 1997-جىلى نەگىزىن قالاعان جاپوندىق تەحنولوگيا كونگلومەراتى. كومپانيا ەلەكتروندى كوممەرتسيا، موبيلدى بايلانىس، قارجى تەحنولوگيالارى، سيفرلىق كونتەنت، مەدياقىزمەت جانە باسقا دا ونلاين سەرۆيستەردى قامتيتىن تۇتاس سيفرلىق ەكوجۇيەنى دامىتادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن جاپونيا كەلىسسوز قورىتىندىسىندا رەسمي قۇجاتتارعا قول قويدى.