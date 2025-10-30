19:04, 30 - قازان 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا وبلىسىنىڭ تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ءوڭىردىڭ تاريحي-مادەني مۇراسىمەن تانىسىپ، ارحەولوگيا، ەتنوگرافيا، قازاقستاننىڭ بۇرىنعى جانە قازىرگى تىنىس-تىرشىلىگىنەن حابار بەرەتىن زالداردى ارالاپ كوردى، - دەپ جازدى اقوردا.
بيىل جازدا بوي كوتەرگەن مۋزەيدە 12 تاقىرىپتىق زال جابدىقتالعان. قازىر مەكەمە قورىندا 70 مىڭعا جۋىق جادىگەر بار.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قىزىلوردا قالاسىنداعى 11 مىڭ كورەرمەنگە ارنالعان جاڭا فۋتبول ستاديونىن ارالاپ كوردى.