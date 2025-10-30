ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:04, 30 - قازان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا وبلىسىنىڭ تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىمەن تانىستى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ءوڭىردىڭ تاريحي-مادەني مۇراسىمەن تانىسىپ، ارحەولوگيا، ەتنوگرافيا، قازاقستاننىڭ بۇرىنعى جانە قازىرگى تىنىس-تىرشىلىگىنەن حابار بەرەتىن زالداردى ارالاپ كوردى، - دەپ جازدى اقوردا.

    р
    Фото: Акорда

    بيىل جازدا بوي كوتەرگەن مۋزەيدە 12 تاقىرىپتىق زال جابدىقتالعان. قازىر مەكەمە قورىندا 70 مىڭعا جۋىق جادىگەر بار.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قىزىلوردا قالاسىنداعى 11 مىڭ كورەرمەنگە ارنالعان جاڭا فۋتبول ستاديونىن ارالاپ كوردى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Қызылорда облысының тарихи-өлкетану музейімен танысты
    р
    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
