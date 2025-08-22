ق ز
    قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستاننىڭ ءبىرقاتار مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرىن ماراپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قازاقستان مەن قىرعىزستان اراسىنداعى دوستىق جانە وداقتاستىق قاتىناستاردى دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن قىرعىز رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى كامچىبەك تاشيەۆ 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.

    Фото: Ақорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ VII شاقىرىلعان جوگوركۋ كەنەشىنىڭ دەپۋتاتى داستانبەك جۇمابەكوۆ، قىرعىزستان پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى ارسلان كويچييەۆ، قوعام قايراتكەرى اسكار سالىمبەكوۆ Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.

    Фото: Акорад

    پرەزيدەنت قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرلەرى قاجىرلى ەڭبەك ەتىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا زور ۇلەس قوسىپ جۇرگەنىن اتاپ ءوتتى.

    Фото: Ақорда

    - سونىڭ ارقاسىندا ساياسي، ەكونوميكالىق، مادەني بايلانىستارىمىز نىعايىپ كەلەدى. پارلامەنتارالىق ىقپالداستىعىمىز دا كۇشەيە ءتۇستى. وسى ورايلى ساتتە مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى كامچىبەك كىدىرشايەۆيچ تاشيەۆكە شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. ءسىز قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ەكىجاقتى ارىپتەستىكتى تەرەڭدەتۋگە زور ۇلەس قوسىپ جاتىرسىز، ايماقتاعى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ جولىندا اتقارعان تاباندى ەڭبەگىڭىز جوعارى باعاعا لايىق. بۇگىنگى شارا - جاي عانا ماراپاتتاۋ ءراسىمى ەمەس. بۇل - قازاقستاننىڭ قىرعىز حالقىنا دەگەن زور ريزاشىلىعى مەن قۇرمەتىنىڭ بەلگىسى. سوندىقتان، بۇل كۇن ماڭگى باۋىرلاستىق پەن تاتۋ كورشىلىكتىڭ جارقىن ۇلگىسى رەتىندە قازاق-قىرعىز قاتىناسىنىڭ جىلناماسىنا التىن ارىپپەن جازىلادى دەپ ويلايمىن. سىزدەر قىرعىزستاننىڭ كوركەيۋىنە، سونداي-اق، ەكى ەل اراسىنداعى جان-جاقتى قارىم-قاتىناستى نىعايتۋعا مول ۇلەس قوسا بەرەسىزدەر دەپ سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    Фото: Акорда

    وسىعان دەيىن پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتىڭ بىشكەك تورىندەگى بۇگىنگى كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسى ناتيجەلى بولعانىن ايتقانى تۋرالى جازدىق.

    Фото: Ақорда

     

