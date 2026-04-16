قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ەسمۇحان وبايەۆتىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت كورنەكتى ونەر قايراتكەرى، رەجيسسەر- سەناريست، ءى دارەجەلى «بارىس» جانە «پاراسات» وردەندەرىنىڭ يەگەرى ەسمۇحان وبايەۆتىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى ونىڭ وتباسى مەن جاقىن تۋىستارىنا كوڭىل ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ەسمۇحان نەسىپباي ۇلى سانالى عۇمىرىن كيەلى ساحناعا ارناعان تەاتر تارلانى، ونەگەلى ونەر يەسى ەدى. ۇلت رۋحانياتىن ۇلىقتاپ، وتاندىق دراماتۋرگيانىڭ دامۋىنا زور ۇلەس قوستى. جاۋاپتى لاۋازىمداردى ابىرويمەن اتقارىپ، مادەنيەت كوكجيەگىن كەڭەيتۋگە بار كۇش-جىگەرىن جۇمسادى، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ەسمۇحان وبايەۆتىڭ دۇنيەدەن وزعانى تۋرالى حابارلادىق.