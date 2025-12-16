قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتاردى تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جاريالادى.
- قۇرمەتتى وتانداستار! تاۋەلسىزدىك كۇنى قۇتتى بولسىن!
بۇل مەرەكەنىڭ ەلىمىز ءۇشىن ءمان-ماڭىزى ايرىقشا. وسى كۇنى حالقىمىز قازاقستاندى ەگەمەن ەل رەتىندە دامىتۋ جولىندا ەرىكتى ءارى تۇپكىلىكتى تاڭداۋ جاسادى.
تاۋەلسىزدىك بارىنەن قىمبات! ءبىز بابالار رۋحىنا تاعزىم ەتىپ، وسكەلەڭ ۇرپاق الدىنداعى تاريحي جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنە وتىرىپ، وسى ۇستانىمعا ادال بولامىز.
ازاماتتارىمىزدىڭ ىرىستى ىنتىماعىنىڭ، ءوزارا قولداۋىنىڭ جانە جاسامپاز ەڭبەگىنىڭ، سونداي-اق قوعامداعى تۇراقتىلىق پەن كەلىسىمنىڭ ارقاسىندا قازاقستان تاۋەلسىزدىكتى نىعايتۋ ىسىندە ەلەۋلى جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزدى. قازىر بۇكىل الەم جىلدام وزگەرىپ جاتىر. ءتۇرلى سىناقتارمەن قاتار، تىڭ مۇمكىندىكتەرگە تولى جاڭا تاريحي ءداۋىر باستالدى.
مۇنداي جاعدايدا ءبىز جاس جانە وزىق ويلى ۇلت رەتىندە بولاشاققا زور ۇمىتپەن جانە نىق سەنىممەن قاراپ، بەرەكەلى بىرلىگىمىزدى ساقتاۋىمىز كەرەك. ەلىمىزدىڭ جاھاندىق دەڭگەيدەگى بەدەلى مەن باسەكەگە قابىلەتىن ارتتىرىپ، قازاقستاندى كوركەيگەن مەملەكەت رەتىندە دامىتۋ ءۇشىن ايانباي ەڭبەك ەتۋىمىز قاجەت.
قازىر جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان اۋقىمدى رەفورمالاردىڭ ناتيجەسىندە زور تابىسقا جەتەمىز دەپ سەنەمىن. جان-جاقتى جاڭعىرۋعا باعىتتالعان ستراتەگيالىق باعدارىمىزدان اۋىتقىماي، ادىلەتتى، كۇشتى، تازا، قاۋىپسىز قازاقستاندى قۇرامىز.
بارشاڭىزعا مول باقىت، باق-بەرەكە جانە تولاعاي تابىس تىلەيمىن!
قاستەرلى تاۋەلسىزدىگىمىز ماڭگى بولسىن، - دەلىنگەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ قۇتتىقتاۋىندا.