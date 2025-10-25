قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتاردى رەسپۋبليكا كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىن رەسپۋبليكا كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قىمباتتى وتانداستار!
رەسپۋبليكا كۇنى قۇتتى بولسىن!
قازاقستان وسىدان 35 جىل بۇرىن ەگەمەندىك دەكلاراتسياسىن قابىلداپ، جاڭا داۋىرگە قادام باستى. تاريحي قۇجاتتا حالقىمىزدىڭ ءوز بولاشاعىن دەربەس ايقىنداۋ قۇقىعى ناقتى كورىنىس تاپتى. سول ارقىلى بوستاندىقتىڭ بايراعىن كوتەرىپ، زاماناۋي مەملەكەت قۇرۋىمىزعا جول اشىلدى. سودان بەرى ەلىمىز قيىن دا كۇردەلى جولدان ءوتتى.
ءبىز تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ ساياسي-ەكونوميكالىق تۇعىرىن بەكىتتىك، شەكارامىزدى ايقىنداپ، ونى بۇكىل الەمگە تانىتتىق، جاڭا استانامىزدى سالدىق. سونداي-اق جالپىۇلتتىق بىرەگەيلىگىمىزدى نىعايتۋ، ازاماتتارىمىزدىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ جولىندا زور جەتىستىككە قول جەتكىزدىك. قازاقستان ساليقالى ءارى سىندارلى سىرتقى ساياساتىنىڭ ارقاسىندا ءوزىنىڭ ۇلتتىق مۇددەسىنە ادال، حالىقارالىق ابىروي-بەدەلى جوعارى مەملەكەت رەتىندە قالىپتاستى. دەگەنمەن الدىمىزدا بۇدان دا زور مىندەتتەر تۇر.
ءبىز قازىرگى الماعايىپ زامانداعى وراسان سىن-قاتەرلەرگە قاراماستان، بارلىق ازاماتقا بىردەي مۇمكىندىك بەرەتىن ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرىپ جاتىرمىز. ساياساتتاعى، ەكونوميكا مەن الەۋمەتتىك سالاداعى رەفورمالار وتانىمىزدىڭ ءوسىپ-وركەندەۋىن قامتاماسىز ەتىپ، حالقىمىزدىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋدى كوزدەيدى.
ءبىز «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىن، «تازا قازاقستان» يدەولوگياسىن، وتانشىلدىق پەن تىلەۋلەستىك، ەڭبەكقورلىق پەن جاۋاپكەرشىلىك، ءبىلىمپازدىق پەن كاسىبيلىك قۇندىلىقتارىن قوعامدا بارىنشا ورنىقتىرىپ، كەلەشەگىنە سەنىممەن قارايتىن وزىق ويلى ۇلت رەتىندە قالىپتاسىپ كەلەمىز. ءار بۋىننىڭ ءوز ميسسياسى بار. وسى ورايدا، بابالار وسيەتىن ۇمىتپاي، قاستەرلى تاۋەلسىزدىگىمىزدى نىعايتا ءتۇسۋ، قازاقستاندى دامىعان، جاسامپاز ءارى ادىلەتتى ەل ەتۋ - بارىمىزگە ورتاق پارىز.
ءبىز ەسەلى ەڭبەكتىڭ، ءوزارا قولداۋدىڭ جانە ەڭ باستىسى، مىزعىماس بىرلىكتىڭ ارقاسىندا بارلىق جوسپارىمىزدى تابىستى جۇزەگە اسىرىپ، جاڭا بەلەستەردى باعىندىرا بەرەتىنىمىزگە سەنىمدىمىن. ەلىمىزدىڭ كەلەشەگى - ءارقايسىمىزدىڭ قولىمىزدا.
قازاقستاننىڭ كوك تۋى ءاردايىم بيىكتە جەلبىرەسىن!
بارشاڭىزعا زور دەنساۋلىق، باق-بەرەكە جانە مول تابىس تىلەيمىن!
ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جيىندا ءسوز سويلەدى.
سونداي-اق پرەزيدەنت رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى.