قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتاردى العىس ايتۋ كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاق جۇرتىن العىس ايتۋ كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- قۇرمەتتى وتانداستار! سىزدەردى العىس ايتۋ كۇنىمەن قۇتتىقتايمىن! بۇل - حالقىمىزدىڭ ەڭ اسىل قۇندىلىقتارىن دارىپتەيتىن ەرەكشە مەرەكە. ءوزارا قۇرمەت كورسەتۋ، وزگەگە جاناشىرلىقپەن قاراپ، شىنايى تىلەۋلەس بولۋ - ۇلتىمىزدىڭ بويىنا سىڭگەن قاسيەتتەر. العىس ايتۋ ءداستۇرى ءتول رۋحانياتىمىزدىڭ تەمىرقازىعى رەتىندە ەل ىشىندەگى سەنىم مەن بىرلىكتى نىعايتۋعا زور ىقپال ەتىپ كەلەدى. جاقىندارىمىزعا العىس ايتۋ - ولارعا رۋحاني قولداۋ كورسەتۋ، قيىن كەزدە قول ۇشىن سوزۋ دەگەن ءسوز. قازىرگى قۇبىلمالى زاماندا بۇل قاسيەتتىڭ ءمان-ماڭىزى ەرەكشە، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پرەزيدەنت وسى مەيرامدا ەڭ الدىمەن قيىن-قىستاۋ جىلدارى ەلىمىزدى امان ساقتاپ، ۇرپاققا اسا قۇندى ءارى مول مۇرا قالدىرعان اتا-بابالارىمىزعا تاعزىم ەتەتىنىمىزدى ايتقان.
- ۇستازدارعا، دارىگەرلەرگە، مادەنيەت سالاسى قىزمەتكەرلەرىنە، كاسىپكەرلەرگە، جۇمىسشىلارعا، ءتارتىپ ساقشىلارىنا، ءورت سوندىرۋشىلەرگە، قۇتقارۋشىلارعا جانە ادال ەڭبەگىمەن سۇيىكتى وتانىمىزدىڭ ءوسىپ-وركەندەۋىنە ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ جۇرگەن بارشا ازاماتقا العىس ايتامىز. سونداي-اق جاستارعا جانە ەرىكتىلەرگە ەرەكشە ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. بەلسەندى ازاماتتىق ۇستانىمى بار، قوعام يگىلىگى ءۇشىن ەڭبەك ەتۋگە ءازىر، مۇقتاج جاندارعا كومەكتەسۋگە دايىن ادامداردىڭ ەڭبەگى ەرەن. بۇل - جاسامپاز ءارى جاۋاپتى وتانشىلدىقتىڭ ايقىن كورىنىسى. ەلىمىز اۋقىمدى ءارى تاريحي بەتبۇرىس كەزەڭىنە قادام باستى. رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان جاڭا حالىقتىق كونستيتۋتسيانىڭ جوباسى ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ جۇيەسىن جاقسارتۋعا، بيلىك ينستيتۋتتارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتىپ، تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، قاستەرلى تاۋەلسىزدىگىمىز بەن ەگەمەندىگىمىزدى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جاڭا اتا زاڭ ءبارىمىز ءبىر ەل بولىپ ىرگەسىن قالاپ جاتقان جارقىن بولاشاققا جول اشادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، العىس ايتۋ كۇنى ەل تاعدىرى ءاربىر ازاماتتىڭ قولىندا ەكەنىن اڭعارتادى. سەبەبى الداعى وزگەرىستەردىڭ تابىستى جۇزەگە اسىرىلۋى جۇرتىمىزدىڭ بىرلىگىنە، پاراساتتىلىعىنا جانە سانالى ازاماتتىق ۇستانىمىنا بايلانىستى.
- ءبىز زاڭ مەن ءتارتىپ، تىلەكتەستىك پەن ىنتىماق قاعيدالارىن باسشىلىققا الىپ، سالت-ءداستۇرىمىزدى ساقتاي بىلسەك، قۋاتتى، ادىلەتتى، تازا، وركەندەگەن قازاقستاندى قۇرا الامىز. تاتۋلىق پەن ءوزارا سەنىمدى نىعايتا وتىرىپ، قاسيەتتى وتانىمىز - قازاقستان رەسپۋبليكاسىن كوركەيتۋ جولىندا بيىك ماقساتتارىمىزعا بىرگە جەتەمىز دەپ سەنەمىن. بارشاڭىزعا اماندىق، تابىس تىلەيمىن، - دەپ قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇتتىقتاۋىن جولدادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا جىل سايىن 1-ناۋرىز - العىس ايتۋ كۇنى - ەل تۇرعىندارى اراسىندا ءوزارا قۇرمەت پەن ريزاشىلىق سەزىمىن ارتتىرۋعا ارنالعان ماڭىزدى مەرەكە رەتىندە اتالىپ وتەدى.