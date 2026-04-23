قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىن ۇلتتىق كىتاپ كۇنىمەن قۇتتىقتادى
اقوردا مەملەكەت باسشىسىنىڭ وتانداستارىمىزدى ۇلتتىق كىتاپ كۇنىمەن قۇتتىقتاعانىن حابارلادى.
- بارشاڭىزدى ۇلتتىق كىتاپ كۇنىمەن قۇتتىقتايمىن! قازىرگى كەزەڭدە باسپا ىسىندە اۋقىمدى وزگەرىستەر بولىپ جاتىر. سوعان قاراماستان، كىتاپ رۋحاني جانە ادامي قۇندىلىقتاردىڭ قاينار كوزى رەتىندە ەشقاشان ءمان-ماڭىزىن جوعالتپايدى. قازىر قوعامنىڭ كىتاپ وقۋ مادەنيەتىنە، سونىڭ ىشىندە كلاسسيكالىق كوركەم شىعارمالاردى نەمەسە بۇگىنگى زاماننىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىنە ارنالعان جاريالانىمداردى وقۋعا بىرتىندەپ قايتا بەت بۇرىپ جاتقانى بايقالادى. وسى وڭ ءۇردىس جاستار اراسىندا دا كەڭىنەن تارالىپ كەلەدى. جاپپاي سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ۇستەمدىگى ارتا تۇسكەن ۋاقىتتا وقۋ مادەنيەتى ۇلت ساپاسىنىڭ بىردەن-ءبىر ولشەمى رەتىندە حالقىمىزدىڭ ءبىتىم-بولمىسىنا ءتان اينىماس قاسيەت بولىپ قالا بەرۋگە ءتيىس، - دەپ جازدى قاسىم-جومارت توقايەۆ Instagram الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
مەملەكەت باسشىسى الداعى ەكى اپتا ىشىندە وقۋ مادەنيەتىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ جانە وقۋعا قۇشتار، زياتكەر ۇلت قالىپتاستىرۋ شارالارى تۋرالى ارناۋلى جارلىققا قول قويادى.