قاسىم- جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىن جاڭا جىلمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتاردى جاڭا جىلمەن قۇتتىقتادى. قازاقپارات اقورداعا سىلتەمە جاساپ پرەزيدەنت ءسوزىنىڭ تولىق ءماتىنىن جاريالايدى.
***
قىمباتتى وتانداستار!
ءبىز بىرنەشە مينۋتتان كەيىن جاڭا جىلدى قارسى الامىز. ءتول تاريحىمىزدىڭ تاعى ءبىر بەلەسىنە قادام باسامىز.
جۇرتىمىز جاڭا جىلدى ەرەكشە كوڭىل- كۇيمەن كۇتەدى. ءار ادام وسى ساتتە ارمان- تىلەگىن ايتادى. ەسكى جىلدىڭ ەڭ اسەرلى ساتتەرىن ەسكە الادى. بولاشاققا جوسپار قۇرىپ، زور ءۇمىت ارتادى.
2025-جىل حالقىمىز ءۇشىن مەرەيلى جىل بولدى. ەلىمىز دامۋدىڭ داڭعىل جولىنا ءتۇستى. الەمدەگى احۋال كۇردەلى بولسا دا، ەكونوميكامىز وركەندەپ، ىشكى جالپى ءونىم 6 پايىزدان استى.
قازاقستاننىڭ التىن- ۆاليۋتا قورى 62 ميلليارد دوللاردان استى. ەلگە اۋقىمدى ينۆەستيتسيا تارتىپ، ءبىرقاتار ءىرى جوبانى جۇزەگە اسىردىق. «دوستىق - مويىنتى» تەمىرجولىنىڭ ەكىنشى جەلىسى ىسكە قوسىلدى. بۇل - تاۋەلسىزدىك كەزەڭىندەگى ەڭ ءىرى تەمىرجول قۇرىلىسى. سونداي-اق ون ءۇش مىڭ شاقىرىم اۆتوكولىك جولى سالىنىپ، جوندەلىپ جاتىر. سونىڭ ارقاسىندا قازاقستاننىڭ ترانزيتتىك الەۋەتى ارتا ءتۇستى.
ديقاندارىمىز ەكىنشى جىل قاتارىنان مول ءونىم الىپ، قامبانى استىققا تولتىردى. اۋىلدى جانە اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا باسا ءمان بەرىپ جاتىرمىز. شارۋالارعا بۇرىن- سوڭدى بولماعان قارجىلاي قولداۋ كورسەتىلدى، ياعني 1 تريلليون تەڭگە وسى ماقساتقا جۇمسالدى.
بيىل جالپى اۋماعى 19 ميلليون شارشى مەتردەن استام تۇرعىن ءۇي سالىندى. مىڭداعان وتباسى باسپانالى بولدى.
الەۋمەتتىك سالادا كوپ شارۋا جاسالدى. جۇزدەن استام مەكتەپ، ەكى جۇزگە جۋىق دەنساۋلىق ساقتاۋ نىسانى بوي كوتەردى. الەمنىڭ ۇزدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارى اشىلدى.
ادام قۇقىقتارىن قورعاۋعا باسا ءمان بەرىلىپ جاتىر. قوعامدا «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى ورنىعا ءتۇستى، ازاماتتارىمىزدىڭ قۇقىقتىق سانا-سەزىمى كۇشەيۋدە.
ءبىز ءار جەتىستىككە جۇرتىمىزدىڭ ەرەن ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا جەتتىك. ازاماتتارىمىز ءبىلىم، عىلىم، مادەنيەت سالالارىندا بيىك بەلەستەردى باعىندىردى. ولار حالقىمىزدى رۋحى اسقاق، زياتكەر ۇلت رەتىندە تانىتۋعا زور ۇلەس قوستى. وقۋشىلارىمىز حالىقارالىق ءبىلىم سايىستارىندا توپ جاردى. سپورتشىلارىمىز الەمدىك دودالاردا ۇزدىك شىقتى، كوك تۋىمىزدى جەلبىرەتتى.
بيىل ءبىز «جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلىن» اتاپ وتتىك. ەڭبەك ادامدارىنا ايرىقشا قۇرمەت كورسەتتىك. بۇل ءۇردىس الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسىن تابادى.
مەملەكەت مۇعالىمدەر مەن دارىگەرلەرگە جان- جاقتى قولداۋ كورسەتتى جانە وسى ساياسات ۇزاقمەرزىمدى ستراتەگيالىق سيپاتقا يە بولدى. ەلىمىزدىڭ مادەنيەت جانە عىلىم قايراتكەرلەرىنە جان-جاقتى قولداۋ كورسەتىلدى.
ادال ەڭبەكتىڭ قادىرىن بىلەتىن ۇلتتىڭ كەلەشەگى دە جارقىن بولماق. ءوز كاسىبىنىڭ ناعىز مامانى بولعان وتانشىل ازاماتتار ەلىمىزدىڭ كوشىن العا باستايدى.
وسىلايشا، 21-عاسىردىڭ ءبىرىنشى شيرەگىن ابىرويمەن اياقتادىق. ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك كورسەتكىشتەر بويىنشا قازاقستان وسى ساياسي-گەوگرافيالىق كەڭىستىكتە كوش باستادى.
ءبارىمىز ءبىر ەل بولىپ ادىلەتتى، ءقاۋىپسىز، كۇشتى، تازا، وزىق قازاقستاندى قۇرىپ جاتىرمىز.
ەندى، مىنە جىلقى جىلىنا اياق باسقالى تۇرمىز.
قازاق ءۇشىن قازاناتتىڭ ورنى قاشاندا بولەك. حالقىمىز «جىلقى جىلى جايلى بولادى» دەپ ىرىمدايدى. ءبىز كەلەسى جىلدان كوپ جاقسىلىق كۇتەمىز. وركەنيەتتى ۇلت رەتىندە الىسقا كوز تىگەمىز. العا قويعان بيىك ماقساتىمىز جانە ناقتى جوسپارىمىز بار.
2026-جىلى قازاقستان جاڭعىرۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باسادى.
ەلىمىزدىڭ جارقىن كەلەشەگى ءۇشىن الداعى كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ ءمان-ماڭىزى زور. ازاماتتارىمىز قازاقستاننىڭ ءوسىپ- وركەندەۋىنە تىڭ سەرپىن بەرەتىن بۇل رەفورمانى قولدايدى دەپ سەنەمىن.
ءبىز ەنەرگەتيكالىق الەۋەتىمىزدى نىعايتىپ، اگروونەركاسىپ كەشەنى، سۋ شارۋاشىلىعى ماسەلەلەرىن شەشىپ، كولىك- لوگيستيكا سالاسىن جانە تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن دامىتا بەرەمىز.
شاعىن جانە ورتا بيزنەس ءاردايىم مەملەكەتتىڭ نازارىندا بولادى. بارلىق وڭىردە جاڭا كاسىپورىندار اشىلىپ، جولدار جوندەلەدى، سونداي-اق تۇرعىن ۇيلەر، مەكتەپتەر، دەنساۋلىق ساقتاۋ، سپورت جانە مادەنيەت نىساندارى بوي كوتەرەدى.
مەن بيىلعى جولداۋىمدا تسيفرلىق مەملەكەت بولۋىمىز كەرەكتىگىن جاريالادىم. سوندىقتان كەلەسى جىلدى تسيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ اتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. وزىق تەحنولوگيالار ەلىمىزدىڭ بارلىق سالاداعى الەۋەتىن ارتتىرۋعا جول اشپاق.
وسكەلەڭ ۇرپاققا قامقورلىق كورسەتۋ - باستى مىندەتىمىز. مەنىڭ باستاماممەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان «ۇلتتىق قور - بالالارعا» جوباسى اياسىندا وسىمەن ءۇشىنشى جىل قاتارىنان ءار بالانىڭ ەسەپشوتىنا قاراجات تۇسەدى. مەملەكەت ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك مىندەتتەمەلەرىن ورىنداي بەرەدى. ءبىز ءبىلىم بەرۋ جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالالارىن دامىتۋعا ءاردايىم ايرىقشا نازار اۋدارامىز.
ءبىز مەملەكەتتىك ماڭىزى ايرىقشا «تازا قازاقستان» جوباسىن ءبىر قوعام بولىپ جۇزەگە اسىرا بەرەمىز.
اۋىلدارىمىز بەن قالالارىمىز تازا، جاسىل جەلەگى مول ءارى ءومىر سۇرۋگە قولايلى بولۋعا ءتيىس.
بۇل تاۋەلسىزدىكتىڭ 35 جىلدىعىنا وراي ەل دامۋىنا قوسقان ەڭ ۇلكەن ۇلەسىمىز بولماق. ءبىز وسى تاريحي مەجەنى ناقتى ىسپەن اتاپ وتەمىز.
«بىرلىگىمىز - ءارالۋاندىقتا» دەگەن قاعيداتقا نەگىزدەلگەن قوعامدىق كەلىسىم مەن تۇراقتىلىق - بارلىق جەتىستىگىمىزدىڭ باستاۋى.
مەملەكەت الداعى ۋاقىتتا دا حالىقارالىق قۇقىققا جانە ۇلت مۇددەسىنە ساي كەلەتىن سىندارلى ءارى بايىپتى سىرتقى ساياسات جۇرگىزەدى.
قازاقستاننىڭ ۇسىنىسىمەن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى 2026-جىلدى حالىقارالىق ەرىكتىلەر جىلى دەپ جاريالادى. حالىقارالىق ەرىكتىلەر قوزعالىسى تىلەۋلەستىك، مەيىرىمدىلىك سىندى مىزعىماس ادامگەرشىلىك قۇندىلىقتارىن پاش ەتەدى. بۇل - ءبىزدىڭ دە حالقىمىزعا ءتان اسىل قاسيەتتەر.
جاڭا جىلدىڭ ماڭىزدى وزگەرىستەرگە تولى جىل بولارى ءسوزسىز. بۇل وزگەرىستەردىڭ قانشالىقتى جەمىستى بولاتىنى وزىمىزگە بايلانىستى.
ءبىز ءبارىمىز تاباندى ەڭبەك ەتۋىمىز كەرەك، سوندا عانا ەلىمىز زور تابىستارعا جەتەدى. بۇل، ەڭ الدىمەن، حالقىمىزعا قاجەت.
قادىرلى دوستار!
ءدال ءقازىر جاڭا جىلدى جۇمىستا قارسى الىپ جاتقان ازاماتتارىمىز بار. بۇل - ءوز ىسىنە ادالدىق پەن قوعام الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىكتىڭ جارقىن كورىنىسى.
مەن سىزدەردىڭ تاباندى ەڭبەكتەرىڭىزدى جوعارى باعالايمىن. سىزدەرگە ارنايى قۇتتىقتاۋىمدى جولدايمىن. ەلىمىزدى كوركەيتۋگە ۇلەس قوسىپ جۇرگەن بارشا ازاماتقا زور العىس ايتامىن.
شىن مانىندە، تۋعان ەلگە قىزمەت ەتۋدەن ارتىق باقىت جوق. حالقىمىز «ىنتىماق بار جەردە - ىرىس بار» دەيدى. سوندىقتان بەرەكەلى بىرلىگىمىزدى ساقتاپ، ءبىرتۇتاس ۇلت بولىپ ەلىمىزدى دامىتا بەرەيىك. بۇگىن وسى ەرەكشە ساتتە جاستار مەن بالالارعا ۇندەۋ جولداعىم كەلەدى.
قازىر - مۇلدەم جاڭا قۇبىلىستار جانە زور مۇمكىندىكتەر ءداۋىرى. اركىم، ەڭ الدىمەن، وزىنە، بويىنداعى كۇشى مەن قابىلەتىنە سەنۋى كەرەك.
ۇلى ابايدىڭ «وزىڭە سەن، ءوزىڭدى الىپ شىعار، ەڭبەگىڭ مەن اقىلىڭ ەكى جاقتاپ» دەگەن ءسوزى ءاردايىم وزەكتى. بەلسەندى، ءبىلىمدى، ەڭبەكقور، ءتارتىپتى، ۇشقىر بولىڭىزدار. جولدارىڭىز اشىق بولسىن! ءارقاشان الار اسۋلارىڭىز بيىك بولسىن!
ەلىمىزدىڭ ءار ازاماتىنا زور دەنساۋلىق، اماندىق جانە تابىس تىلەيمىن!
ءتورت قۇبىلامىز تۇگەل بولسىن!
ءار شاڭىراق جاقسىلىققا تولسىن!
كوك تۋىمىز ماڭگى جەلبىرەسىن!
وتانىمىز - قازاقستان رەسپۋبليكاسى، قازاق ەلى جاساي بەرسىن!
جاڭا جىل قۇتتى بولسىن!