قاسىم-جومارت توقايەۆ «Qazaq Digital Mektebi» شاعىن جيناقتى مەكتەپ ۇلگىسىن ازىرلەۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسى نەگىزىندە «Qazaq Digital Mektebi» اتتى شاعىن جيناقتى مەكتەپ ۇلگىسىن ازىرلەۋىمىز قاجەت. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ايتتى.
- ەكونوميكانى جان- جاقتى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى ادام كاپيتالىن دامىتۋعا قاتىستى جاڭا مىندەتتەر جۇكتەيدى. بۇل جەردە ءبىلىم بەرۋ سالاسى ايرىقشا ءرول اتقارادى. «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا جوسپارلانعان 217 مەكتەپتىڭ 150 ءى قازىردىڭ وزىندە جۇمىس ىستەپ تۇر. قالعان مەكتەپتەردىڭ قۇرىلىسى الداعى ءۇش اي ىشىندە اياقتالۋعا ءتيىس. تسيفرلىق تەحنولوگيالار جاھاندىق ەڭبەك نارىعىن جىلدام وزگەرتىپ جاتىر. الەمدە جاساندى ينتەللەكتىمەن جۇمىس ىستەۋدىڭ قىر- سىرىن بىلەتىن ماماندارعا دەگەن سۇرانىس جىل وتكەن سايىن ارتىپ كەلەدى. جۇمىس ۇدەرىستەرىنىڭ ەداۋىر بولىگى سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ارقىلى اۆتوماتتاندىرىلاتىنى انىق. سول سەبەپتى، مەنىڭ تاپسىرماممەن 100 مىڭعا جۋىق ستۋدەنتتى تەحنولوگيالىق جوبالارعا تارتۋدى كوزدەيتىن Al-Sana باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلا باستادى، - دەدى پرەزيدەنت.
الايدا، مەملەكەت باسشىسى جاساندى ينتەللەكتىمەن جۇمىس ىستەۋ قۇزىرەتىن قالىپتاستىرۋ الدەقايدا ەرتە جاستان، ياعني مەكتەپ قابىرعاسىنان قولعا الىنۋعا تيىستىگىن باسا ايتتى.
- وسىعان وراي ءبىرقاتار باستامانى جۇزەگە اسىرعان ءجون. ەڭ الدىمەن، مەكتەپ وقۋشىلارىنا ارنالعان جاساندى ينتەللەكت نەگىزدەرى تۋرالى باعدارلاما جانە وقۋ ماتەريالدارىن ازىرلەۋ قاجەت. ۇستازداردىڭ جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن مەڭگەرۋ داعدىسىن دا قالىپتاستىرۋ كەرەك بولادى. قاشىقتان وقىتۋ ءتاسىلى جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسى نەگىزىندە «Qazaq Digital Mektebi» اتتى شاعىن جيناقتى مەكتەپ ۇلگىسىن ازىرلەۋىمىز قاجەت. مۇنداي پلاتفورما اۋىلداعى وقۋشىلاردى ساپالى وقۋ تاسىلدەرىمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ەلوردادا بالالاردى دامىتۋ ورتالىقتارىن جەكە قاراجات تارتۋ ارقىلى سالۋ تاجىريبەسى بار. مۇنى بارلىق ايماققا تاراتۋ قاجەت. كوپتەگەن كاسىپكەر ءدال وسى ماسەلە بويىنشا كومەك كورسەتۋگە ءازىر ەكەنىن ءبىلدىرىپ جاتىر. اكىمدەر وسىنداي جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا كاسىپكەرلەردى بەلسەندى تۇردە جۇمىلدىرۋى كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى جوعارى تەحنولوگياعا 1 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتۋ تۋرالى باعدارلاما ازىرلەۋ قاجەتتىگىن ايتتى.