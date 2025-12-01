ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:27, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ نيكۋشور داندى رۋمىنيانىڭ ۇلتتىق مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى رۋمىنيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Румынии
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت توقايەۆ نيكۋشور داندى رۋمىنيانىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - بىرىگۋ كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، رۋمىن حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    - پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي ديالوگتىڭ، ەكونوميكالىق جانە مادەني ىنتىماقتاستىقتىڭ اياسى كەڭەيىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، سان قىرلى ىقپالداستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم بىلدىرگەن. قاسىم-جومارت توقايەۆ نيكۋشور داننىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال رۋمىن حالقىنا قۇت- بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتى جوگوركۋ كەنەش سايلاۋىنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتاعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار