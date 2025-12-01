15:27, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ نيكۋشور داندى رۋمىنيانىڭ ۇلتتىق مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى رۋمىنيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت توقايەۆ نيكۋشور داندى رۋمىنيانىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - بىرىگۋ كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، رۋمىن حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
- پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي ديالوگتىڭ، ەكونوميكالىق جانە مادەني ىنتىماقتاستىقتىڭ اياسى كەڭەيىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، سان قىرلى ىقپالداستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم بىلدىرگەن. قاسىم-جومارت توقايەۆ نيكۋشور داننىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال رۋمىن حالقىنا قۇت- بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتى جوگوركۋ كەنەش سايلاۋىنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتاعانىن جازعان ەدىك.