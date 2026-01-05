قاسىم-جومارت توقايەۆ نازاربايەۆ پەن پۋتين كەزدەسۋىنە پىكىر ءبىلدىردى
استانا. قازاقپارات - «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كرەملدە نۇرسۇلتان نازاربايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ كەزدەسۋىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ جۇرگەن كەزدەسۋلەر بەيرەسمي سيپاتقا يە. مۇنى رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ ءوزى دە اتاپ وتەدى. تاياۋدا وتكەن سانكت-پەتەربۋرگتەگى باسقوسۋدا ۆلاديمير پۋتين ماعان نۇرسۇلتان نازاربايەۆتى ونىڭ ءوتىنىپ سۇراۋى بويىنشا قابىلدايتىنىن ايتقان ەدى. رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ ەرەكشەلىگى: ول دوستارىمەن جانە ارىپتەستەرىمەن جىلى قارىم-قاتىناس قۇرا بىلەدى. جۇمىسى وتە قاربالاس بولسا دا، سەنبى كۇنى قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتىمەن اسىقپاي اڭگىمەلەسۋگە ۋاقىتىن ءبولدى. ول نۇرسۇلتان نازاربايەۆتى ەۋرازياداعى ىقپالداستىق ۇدەرىسىنىڭ باستاۋىندا تۇرعان تاجىريبەلى ساياساتكەر رەتىندە باعالايدى. رەسەي بۇل ۇدەرىستە جەتەكشى ءرول اتقارىپ وتىر، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، كرەملدەگى كەزدەسۋ ۆلاديمير پۋتيننىڭ ادامگەرشىلىگى جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى.
- ونداي اڭگىمەلەر بارىسىندا نە ايتىلعانى ماعان قىزىق ەمەس، بۇل تۋرالى ەشقاشان سۇراق قويمايمىن. ال نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ جەكە باسىنا كەلەر بولساق، مەن ونى قازىرگى قازاق مەملەكەتتىگىنىڭ نەگىزىن قالاعان تۇلعا دەپ سانايتىنىمدى بىرنەشە رەت ايتتىم. ونىڭ مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردى جانە ەكونوميكانىڭ نارىقتىق تەتىكتەرىن قۇرۋ، جاڭا استانامىزدى سالۋ جولىنداعى ەڭبەگىن ءبارى بىلەدى. وزىڭىزگە ءمالىم، ءبىز قازاقستاندى ادىلدىك، زاڭ جانە ءتارتىپ ورناعان ەل ەتكىمىز كەلەدى. سوندىقتان ەشكىمدى الالاماي، ءار ازاماتتىڭ ەڭبەگىن ءادىل باعالاۋ كەرەك. بۇل ەلىمىزدىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆقا دا قاتىستى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.