قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ت م د باسشىلارى ەرميتاجدى ارالادى
سانكت-پەتەربۋرگ. KAZINFORM - پرەزيدەنت ت م د- نىڭ بەيرەسمي سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن سانكت-پەتەربۋرگكە كەلگەن وزگە دە مەملەكەتتەر باسشىلارىمەن بىرگە ەرميتاجدى ارالاپ كوردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مارتەبەلى مەيماندارعا مۋزەيدە ەكسكۋرسيا جۇرگىزىلدى.
پرەزيدەنتتەر الەكساندر جانە XVIII عاسىرداعى فرانسيا ونەرى زالدارىندا ورنالاسقان تانىمال كورمەلەردى تاماشالادى.
اسىرەسە «التىن كومبە» بىرەگەي كوللەكسياسىنداعى باعالى مەتالداردان قۇيىلعان ارحەولوگيالىق جادىگەرلەر، تاريحي پيكەت جانە گەرب زالدارىنىڭ ينتەرەرى ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تۋدىردى.
مەيماندار باي قورى ارقىلى دۇنيە جۇزىنە ءماشھۇر مۋزەيدىڭ باسقا دا ەكسپوزيتسيالارىمەن تانىستى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىنا قاتىستى.