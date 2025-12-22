ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ت م د باسشىلارى ەرميتاجدى ارالادى

    سانكت-پەتەربۋرگ. KAZINFORM - پرەزيدەنت ت م د- نىڭ بەيرەسمي سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن سانكت-پەتەربۋرگكە كەلگەن وزگە دە مەملەكەتتەر باسشىلارىمەن بىرگە ەرميتاجدى ارالاپ كوردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    МДҲ мамлакатлари раҳбарлари
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د- نىڭ بەيرەسمي سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن سانكت-پەتەربۋرگكە كەلگەن وزگە دە مەملەكەتتەر باسشىلارىمەن بىرگە ەرميتاجدى ارالاپ كوردى.

    Тоқаев ва бошқалар
    Фото: Ақорда

    مارتەبەلى مەيماندارعا مۋزەيدە ەكسكۋرسيا جۇرگىزىلدى.

    پرەزيدەنتتەر الەكساندر جانە XVIII عاسىرداعى فرانسيا ونەرى زالدارىندا ورنالاسقان تانىمال كورمەلەردى تاماشالادى.

    Kassym-Jomart Tokayev and CIS leaders tour State Hermitage in St. Petersburg
    Photo credit: Akorda

    اسىرەسە «التىن كومبە» بىرەگەي كوللەكسياسىنداعى باعالى مەتالداردان قۇيىلعان ارحەولوگيالىق جادىگەرلەر، تاريحي پيكەت جانە گەرب زالدارىنىڭ ينتەرەرى ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تۋدىردى.

    Kassym-Jomart Tokayev and CIS leaders tour State Hermitage in St. Petersburg
    Photo credit: Akorda

    مەيماندار باي قورى ارقىلى دۇنيە جۇزىنە ءماشھۇر مۋزەيدىڭ باسقا دا ەكسپوزيتسيالارىمەن تانىستى.

    Kassym-Jomart Tokayev and CIS leaders tour State Hermitage in St. Petersburg
    Photo credit: Akorda

    ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىنا قاتىستى.

    سوڭعى جاڭالىقتار