قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سەردار بەردىمۇحامەدوۆ ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگ وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت سەردار بەردىمۇحامەدوۆتىڭ قازاق جەرىنە مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ ءمانى ايرىقشا دەپ سانايتىنىن، تۇرىكمەنستان - قازاقستان ءۇشىن ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەس، باۋىرلاس ەل ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قوس حالىقتى شىنايى دوستىق، ورتاق تاريح پەن رۋحاني-مادەني قۇندىلىقتار بىرىكتىرەدى. وسىنداي مىزعىماس تۇعىرى بار قارىم-قاتىناسىمىز ستراتەگيالىق ارىپتەستىك رۋحىندا قارقىندى دامىپ جاتىر. ەكى ەل اراسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى ساياسي ديالوگ قالىپتاستى. ساۋدا-ەكونوميكا سالاسىنداعى بايلانىس جىلدان جىلعا كۇشەيىپ كەلەدى. مادەني-گۋمانيتارلىق باعىتتاعى ىقپالداستىق نىعايا ءتۇستى. ءبىز ايماقتىق قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە بەلسەنە اتسالىسىپ كەلەمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وسى ورايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ سەردار بەردىمۇحامەدوۆ پەن باۋىرلاس تۇرىكمەن حالقىن تۇرىكمەنستاننىڭ تۇراقتى بەيتاراپتىعىنىڭ 30 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى.
- بەيتاراپ ساياسات جۇرگىزۋ تۇرىكمەنستاننىڭ حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلىن بيىكتەتىپ، بەيبىتشىلىك، تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىك قاعيداتتارىنا بەيىل ەكەنىن كورسەتتى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت كەلىسسوزدەر بارىسىندا ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىنىڭ كەڭ كولەمدى ماسەلەلەرى تالقىلانىپ، ىقپالداستىقتىڭ باسىم باعىتتارى بەلگىلەنگەنىن جەتكىزدى. اۋەلگى كەزەكتە ساۋدا- ەكونوميكالىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە نازار اۋدارىلدى.
- بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىمىزدىڭ ارقاسىندا ەلدەرىمىز اراسىنداعى تاۋار اينالىمى جىل سايىن جارتى ميلليارد دوللاردان اسادى. بيىلعى كورسەتكىشتەرگە دە كوڭىل تولادى. قۇرمەتتى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىمەن بىرگە ءوزارا ساۋدا كولەمىن ءبىر ميلليارد دوللارعا دەيىن ۇلعايتۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالاردى قولعا الامىز. وسى ماقساتتا قازاقستان تاۋار اينالىمىن ۇلعايتۋ جونىندەگى جۇمىس جوسپارىن قابىلداۋدى ۇسىندى. ەكى ەلدىڭ بيزنەس وكىلدەرىن قولداۋ ءۇشىن ساۋدا ۇيلەرىن اشۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىق. سونداي-اق قوس مەملەكەتتىڭ قالالارى اراسىندا تىكەلەي كوممەرتسيالىق اۋە رەيستەرىن اشۋ ماسەلەسىن قاراستىرۋعا كەلىستىك، - دەدى پرەزيدەنت.
قازىرگى ۋاقىتتا كولىك-ترانزيت سالاسى ستراتەگيالىق باسىمدىققا يە. بۇل ورايدا سولتۇستىك - وڭتۇستىك كولىك ءدالىزىنىڭ ماڭىزدى بۋىنى رەتىندە قازاقستان - تۇرىكمەنستان - يران تەمىرجول باعدارى ەرەكشە ءرول اتقارادى.
- بيىل ون ايدا تاسىمال كولەمى ءبىر جارىم ميلليون توننانى قۇراپ، 14 پايىز ۇلعايدى. تاريفتەردى وڭتايلاندىرۋ، اكىمشىلىك ۇدەرىستەردى جەڭىلدەتۋ شارالارى قابىلدانۋدا. شەكارا ماڭىنىڭ ينفراقۇرىلىمى بەلسەندى تۇردە دامىپ، وتكىزۋ بەكەتتەرى جاڭعىرتىلىپ جاتىر. تۇرىكمەنباشى - گارابوگاز - قازاقستان شەكاراسى باعىتى بويىنشا جول ينفراقۇرىلىمدارىن ۇشتاستىرۋ ماسەلەسى بىرتىندەپ شەشىلۋدە. كونتەينەرلىك تاسىمالدى جانداندىرۋ ءۇشىن كاسپيدەگى اقتاۋ، قۇرىق، تۇرىكمەنباشى پورتتارىنىڭ كولىك- لوگيستيكالىق الەۋەتىن تولىق پايدالانۋعا ۋاعدالاستىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇدان بولەك، كەلىسسوزدەر بارىسىندا اۋعانستان ارقىلى وتەتىن وڭتۇستىك ازيا باعىتىنداعى تەمىرجول جەلىسىن تارتۋ پەرسپەكتيۆاسى قاراستىرىلعان.