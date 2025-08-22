قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ «دوستىقتىڭ التىن كوپىرى» ەسكەرتكىشىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتەر باسشىلارى بىشكەك قالاسىنداعى قازاقستان مەن قىرعىزستان دوستىعى اللەياسىندا ورنالاسقان «دوستىقتىڭ التىن كوپىرى» ەسكەرتكىشىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مونۋمەنت قوس حالىقتىڭ ۇلى قالامگەرلەرى مۇحتار اۋەزوۆ پەن شىڭعىس ايتماتوۆقا ارنالعان. قىرعىزستانداعى قازاقتار قاۋىمداستىعى باستاماشى بولعان بۇل جوبا ەكى ەل باسشىلارى تاراپىنان قولداۋ تاپقان.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەسكەرتكىشتى اشۋ راسىمىندە بۇگىن قازاق پەن قىرعىز ءۇشىن ەرەكشە كۇن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مۇنى ەكى ەل باۋىرلاستىعىنىڭ ايقىن كورىنىسى جانە قىرعىز حالقىنىڭ قازاق جۇرتىنا دەگەن ايرىقشا قۇرمەتىنىڭ بەلگىسى دەپ بىلەمىز. ەڭ الدىمەن، وسى يگى باستاماعا قولداۋ كورسەتكەن پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆقا زور العىس ايتامىن. بۇكىل قىرعىز ەلىنە شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. بۇل جەر تاريحي شاھارداعى رۋحاني ورتالىقتىڭ بىرىنە اينالادى دەپ سەنەمىن. بىلتىر استانادا ماناسقا ەسكەرتكىش قويىلدى. مۇنداي باستامالار تۋىسقان ەلدەردىڭ دوستىعى مەن ىقپالداستىعىن نىعايتا تۇسەرى ءسوزسىز. شىن مانىندە، قازاق پەن قىرعىزعا ءبىر-بىرىنەن جاقىن جۇرت جوق. ءبىز - ءبىر تۋعان ەلمىز. قانىمىز بەن جانىمىز - ءبىر، تامىرىمىز بەن تاريحىمىز - ورتاق. عاسىرلار بويى جالعاسىپ كەلە جاتقان دوستىعىمىز الدەقاشان ۋاقىت سىنىنان وتكەن. بارشا الەم باۋىرلاستىعىمىزعا كۋا بولىپ وتىر. ءبىز باعا جەتپەس بايلىعىمىز - ىرىستى ىنتىماعىمىزدى ساقتاي ءبىلۋىمىز كەرەك، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ: «مۇحتار اۋەزوۆ پەن شىڭعىس ايتماتوۆ تا ءوزارا تىلەكتەس حالىقتارىمىزدىڭ جۇرەك ءسوزىن شىعارمالارى ارقىلى جەتكىزگەن».
- جىر الىبى - جامبىلدىڭ قوس حالىق جايلى «جۇرەگى - ءبىر، جولى - ءبىر، سىيلاسقان تاتۋ تەڭ بولدى» دەگەن ءسوزى بار. ال ايگىلى توقتوعۇل «قاناتىم - قازاق تۋىسقان» دەپ تولعاعان. مۇحتار اۋەزوۆ پەن شىڭعىس ايتماتوۆ تا ءوزارا تىلەكتەس حالىقتارىمىزدىڭ جۇرەك ءسوزىن شىعارمالارى ارقىلى جەتكىزگەن. مۇحتار اۋەزوۆ قىرعىزدىڭ ەپيكالىق مۇرالارىن جاڭعىرتۋعا ولشەۋسىز ۇلەس قوسقان. «ماناس» جىرىن تەرەڭ زەرتتەگەن. اتاقتى داستاندى كەڭەستىك جۇيەنىڭ قايشىسىنان امان الىپ قالعان. سونداي-اق مۇقاڭ - ايتماتوۆتىڭ عالامات شىعارماشىلىق الەۋەتىن العاش تانىعان قالامگەردىڭ ءبىرى. ال شىڭعىس تورەقۇل ۇلى: «وزگە ەلدەرگە بارعاندا وزىممەن بىرگە الا جۇرەتىن ەكى ۇلتتىق قۇندىلىعىم بار. ول - ماناس پەن مۇحتار اۋەزوۆ» دەگەن. بۇل - رۋحاني قۇندىلىقتارىمىزدىڭ ەكى ەلگە دە ورتاق ەكەنىن پاش ەتەتىن ايقىن كورسەتكىش. زاڭعار جازۋشىنىڭ «ءجاميلا»، «اق كەمە»، «انا- جەر- انا»، «بوراندى بەكەت» شىعارمالارى قازاق ادەبيەتىنىڭ دە قازىناسىنا قوسىلعان اسىل مۇرالار دەپ كۇمانسىز ايتۋعا بولادى. ۇلى تۇلعالارىمىزدىڭ دوستىعى مەن ءوزارا سىيلاستىعى كەيىنگى بۋىنعا ۇلگى- ونەگە ەكەنى ءسوزسىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى مۇنداي ساباقتاستىق سان ءتۇرلى سالادا جالعاسىپ كەلە جاتقانىن جەتكىزدى.
- اۋەزوۆتىڭ «قاراش-قاراش وقيعاسى»، «كوكسەرەك» تۋىندىلارىن قىرعىز رەجيسسەرلەرى بولوتبەك شامشيەۆ پەن تولومۋش وكەيەۆ كينو تىلىندە سويلەتتى. ال قازاق رەجيسسەرى ارداق ءامىرقۇلوۆ «قوش بول، گۇلسارىنىڭ» جەلىسىمەن كوركەم فيلم تۇسىرگەن. ەلدەرىمىزدىڭ اراسىنداعى تىعىز رۋحاني بايلانىستى ماڭگى دوستىق پەن تاتۋ كورشىلىكتىڭ ارقاۋى دەۋگە بولادى. ونى باعالاي ءبىلۋ جانە نىعايتا ءتۇسۋ - بارشامىزعا ورتاق پارىز. بۇل - ۇلى جازۋشىلارعا، سونداي-اق ناعىز ەلدىككە ارنالعان بىرەگەي ەسكەرتكىش، قازاق-قىرعىز باۋىرلاستىعىنىڭ ايقىن بەلگىسى. بۇكىل قازاق ەلىنىڭ ايىر قالپاقتى اعايىنعا ىقىلاسى ەرەكشە. ءبىز قىرعىز اعايىننىڭ دا ءدال سونداي رياسىز پەيىلىن ۇنەمى سەزىنىپ جۇرەمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
سالتاناتتى ءىس-شاراعا قازاقستان مەن قىرعىزستاننىڭ رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرى، سونداي-اق ەكى ەلدىڭ زيالى قاۋىم وكىلدەرى قاتىستى.
وسىعان دەيىن قاسىم- جومارت توقايەۆ قىرعىزستاننىڭ ءبىرقاتار مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرىن ماراپاتتادى.