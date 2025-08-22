قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ باسپا ءسوز بريفينگىن وتكىزدى
بىشكەك. KAZINFORM - كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ ب ا ق وكىلدەرى ءۇشىن مالىمدەمە جاسادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت، ەڭ الدىمەن، بىشكەككە رەسمي ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعانى ءۇشىن قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆقا العىس ايتىپ، باۋىرلاس قىرعىز جەرىنە قادام باسقان سايىن ايىر قالپاقتى اعايىننىڭ ىستىق ىقىلاسىن سەزىنەتىنىن جەتكىزدى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن قىرعىزستاننىڭ جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ جەتىنشى وتىرىسى بارىسىندا ەكىجاقتى قاتىناستارعا قاتىستى ءبىرقاتار وزەكتى ماسەلە ەگجەي-تەگجەي تالقىلانىپ، ەكى ەلدىڭ دە مۇددەسىنە ساي كەلەتىن ماڭىزدى كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزىلگەنىن مالىمدەدى.
- باۋىرلاس مەملەكەتتەر رەتىندە كەز كەلگەن ماسەلەنى ءوزارا سەنىم مەن وداقتاستىق رۋحىندا شەشەمىز دەگەن پايىمعا كەلدىك. ءبىزدىڭ ءوزارا ءتيىمدى ىقپالداستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە نيەتىمىز بار. وعان ساياسي كۇش-جىگەرىمىز دە جەتەدى دەپ كامىل سەنەمىن. بۇگىنگى كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسى تۋرالى جاڭا عانا قۇرمەتتى پرەزيدەنت ايتىپ ءوتتى. ءبىز، ەڭ الدىمەن، ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا ايرىقشا نازار اۋدارىپ وتىرمىز. قازاقستان - قىرعىزستاننىڭ ساۋدا جانە ينۆەستيتسيا سالاسىنداعى نەگىزگى سەرىكتەسىنىڭ ءبىرى. بىلتىر ءوزارا تاۋار اينالىمى 1,7 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بيىلعى جارتى جىلدىڭ كورسەتكىشتەرى دە جامان ەمەس. الداعى 5 جىلدا ساۋدا- ساتتىق كولەمىن 3 ميلليارد دوللارعا دەيىن ارتتىرۋعا مۇددەلىمىز. سوندىقتان بۇگىن ارنايى جول كارتاسىنا قول قويىلدى. جالپى، ەكىجاقتى ساۋدا اينالىمىن ۇلعايتۋعا مول مۇمكىندىك بار. كەلەسى جىلى قازاق-قىرعىز شەكاراسىندا سالىنىپ جاتقان يندۋستريالىق ساۋدا-لوگيستيكا كەشەنى ىسكە قوسىلماق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، ەكى ەلدىڭ اگروونەركاسىپتەگى الەۋەتى زور.
- بۇل سالاداعى تاۋار اينالىمى جالپى ساۋدا-ساتتىقتىڭ 25 پايىزىنا تەڭ. سوندىقتان ءونىم كولەمىن ارتتىرۋ، بىرلەسكەن كاسىپورىندار اشۋ وتە ماڭىزدى. وسى ورايدا قوس ەلدىڭ ۇكىمەتتەرىنە الداعى ەكى جىلعا ارنالعان جول كارتاسىن قابىلداۋ تۋرالى تاپسىرما بەرىلدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاق ينۆەستورلارى قىرعىز ەكونوميكاسىنىڭ ماڭىزدى سەكتورلارىن دامىتۋعا ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋداردى.
قازاقستان سوڭعى 20 جىلدا قىرعىزستان ەكونوميكاسىنا 1,4 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالعان. ونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى زور جوبالار بار.
- ءبىز بىرلەسكەن كاسىپورىنداردىڭ ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساي بەرەمىز دەپ كەلىستىك. سونداي- اق قازاق- قىرعىز شەكاراسىنىڭ وتكىزۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرۋعا باسا ءمان بەردىك. جۇك تاسىمالى ماسەلەسىنە دە ەرەكشە نازار اۋداردىق. سوڭعى كەزدە وسى باعىتتا ءبىرقاتار اۋقىمدى ءىس-شارا اتقارىلدى. قازىر شەكاراداعى سەگىز وتكىزۋ بەكەتىن جاڭعىرتۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل جۇمىس الداعى ەكى جىلدا تولىق اياقتالادى. ونى ەكى ەل ۇكىمەتى ەرەكشە باقىلاۋدا ۇستايدى. مۇنىڭ ءبارى ءوزارا ساۋدا كولەمىن ارتتىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.