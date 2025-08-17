قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى ارىپتەسىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن انكوريدجدە وتكەن كەزدەسۋ قورىتىندىسىمەن قۇتتىقتادى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، كەلىسسوزدەر رەسەيدىڭ ۋكراينا جونىندەگى ۇستانىمىن امەريكالىق تاراپتىڭ جاقسى تۇسىنۋىنە سەپتىگىن تيگىزدى. بۇل كۇردەلى ماسەلەنىڭ شەشىمىن ىزدەۋدە ورتاق ءتىل تابىسۋعا كومەكتەسەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ الياسكاداعى سامميتتى رەسەيدىڭ حالىقارالىق پوزيتسياسىن جانە الەمدىك ارەناداعى ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتۋ تۇرعىسىنان ايتۋلى كەزدەسۋ بولدى دەپ سانايدى.
مەملەكەت باسشىسى ساپاردىڭ ءساتتى ۇيىمداستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى. قازىرگىدەي كۇردەلى جاعدايدا مۇنىڭ ساياسي ءمانى زور.
ۆلاديمير پۋتين ءوز تاراپىنان ارىپتەسىنە الياسكادا وتكەن كەلىسسوزدىڭ كەيبىر ناقتى اسپەكتىلەرى تۋرالى مالىمەت بەردى.
اڭگىمەلەسۋ سوڭىندا قازاقستان پرەزيدەنتى رەسەي پرەزيدەنتىنە ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى كونسترۋكتيۆتى ىنتىماقتاستىق ءۇشىن ريزاشىلىق ءبىلدىردى.
