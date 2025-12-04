قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن انتونيۋ كوشتا بىرلەسكەن مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتىمەن وتە ناتيجەلى كەلىسسوز جۇرگىزىلگەنىنە، كەزدەسۋ ەمەن- جارقىن، دوستىق راۋىشتە ءارى كونسترۋكتيۆتى سيپاتتا وتكەنىنە توقتالدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
— قازاقستان مەن ەۋروپا وداعىن ءوزارا سەنىم مەن تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن جان- جاقتى ىنتىماقتاستىق بايلانىستىرادى. ءبىز كوپتەگەن ماسەلەنى قاراستىرىپ، سەرىكتەستىگىمىزدى جاڭا ءارى ساپالى دەڭگەيگە شىعارۋعا نيەتتى ەكەنىمىزدى راستادىق. الگىندە ايتقانىمداي، پرەزيدەنت انتونيۋ كوشتانىڭ ەلىمىزگە ساپارى كەڭەيتىلگەن سەرىكتەستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمنىڭ 10 جىلدىعى قارساڭىندا ءوتىپ وتىر. قازاقستان — ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ىشىندە «جاڭا بۋىن» كەلىسىمىنە قول قويىپ، راتيفيكاتسيالاعان العاشقى ەل. بۇل ماڭىزدى قۇجات ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستىڭ وربۋىنە نەگىز قالاپ، ساۋدا، ينۆەستيتسيا، ينفراقۇرىلىم، يننوۆاتسيا، مادەنيەت سالالارى سەكىلدى ءوزارا ىقپالداستىقتىڭ بارلىق باستى باعىتتارىن قامتىعان، — دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسى ءبىلىم، عىلىم جانە اكادەميالىق ۇتقىرلىق سالالارىندا ۇدايى قولداۋ كورسەتىپ كەلە جاتقان ەۋروپا وداعىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. ونىڭ سوزىنشە، مىڭداعان قازاقستاندىق جاستار ەو باعدارلامالارىنا قاتىسىپ، سونىڭ ىشىندە Erasmus+ اياسىندا ءبىلىم الىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كەلىسسوز بارىسىندا تسيفرلاندىرۋ باعىتىنداعى ىقپالداستىقتى ارتتىرۋعا ايرىقشا ءمان بەرىلگەنىن جەتكىزدى.
— قازاقستان مەن ەۋروپا وداعى ءوزارا تاجىريبە الماسۋ جانە تەحنولوگيالارعا ينۆەستيتسيا سالۋ ارقىلى اناعۇرلىم ينكليۋزيۆتى ءارى زاماناۋي سيفرلىق ەكونوميكانى قۇرۋعا كىرىستى. ەلدەرىمىز Team Europe Initiative on Digital Connectivity («ەۋروپا كومانداسىنىڭ» تسيفرلىق بايلانىس جونىندەگى باستاماسى) اياسىندا جەرسەرىك ارقىلى ينتەرنەتكە قاۋىپسىز قوسىلۋ، اسىرەسە، اۋىلدار مەن شالعاي ەلدى مەكەندەردىڭ عالامتورعا قول جەتكىزۋى بويىنشا ارىپتەستىكتى جولعا قويدى. سونداي-اق ورتالىق ازيا مەن ەۋروپا وداعىنىڭ العاشقى يننوۆاتسيالىق كامپۋسىن Astana Hub اۋماعىندا ورنالاستىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا كەلىستىك. بۇل ستارتاپتار، تەحنولوگيا زەرتتەۋشىلەرى جانە سيفرلىق سالا كاسىپكەرلەرى باس قوساتىن الاڭ بولماق. قازاقستان ەۋروپا وداعىنىڭ دۇنيە جۇزىندە قاۋىپسىز ءارى سەنىمدى سيفرلىق بايلانىستى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان Horizon Europe باعدارلاماسى مەن Global Gateway تۇجىرىمداماسىن جوعارى باعالايدى. ءبىز وسى ۇدەرىسكە بەلسەندى اتسالىسقانىمىزدى ماقتان تۇتامىز، — دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونداي- اق ۇزاقمەرزىمدى ءارى تابىستى سەرىكتەستىك ءۇشىن ادامدار اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋدىڭ ماڭىزى زور ەكەنىنە نازار اۋدارىلدى.
-ءبىلىم، عىلىم جانە اكادەميالىق ۇتقىرلىق سالالارىندا بىزگە ۇدايى قولداۋ كورسەتىپ كەلە جاتقان ەۋروپا وداعىنا ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. مىڭداعان قازاقستاندىق جاستار ە و باعدارلامالارىنا قاتىسىپ، سونىڭ ىشىندە Erasmus+ اياسىندا ءبىلىم الىپ جاتىر. ەۋروپا وداعى وسىنداي بايلانىستاردى ودان ءارى كەڭەيتۋگە بەيىل. ءبىز مۇنى جوعارى باعالايمىز. قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتتەر اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى تەرەڭدەتۋ، بىرلەسكەن باعدارلامالاردى ىسكە اسىرۋ جانە بىلىكتىلىك دەڭگەيىن ءوزارا مويىنداۋ ارقىلى جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ءازىر. سونىمەن قاتار ازاماتتارىمىز ءۇشىن ۆيزالىق راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ بويىنشا ەۋروپا وداعىنداعى سەرىكتەستەرمەن ىقپالداستىق جالعاسادى دەپ ۇمىتتەنەمىز. ءوزارا بارىس- كەلىستى وڭتايلاندىرۋ ءبىلىم، عىلىم جانە مادەنيەت سالالارىنداعى بايلانىستارىمىزدى كەڭەيتۋگە، ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتى جانداندىرۋعا وڭ سەپتىگىن تيگىزەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن توقايەۆ ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتىن 1- دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتاعانىن جازعانبىز.