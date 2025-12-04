جەڭىلدەتىلگەن ۆيزالىق رەجيم ازاماتتارىمىزدىڭ ءبىلىم الىپ، جۇمىس ىستەۋىنە وڭتايلى جاعداي تۋدىرادى - انتونيۋ كوشتا
استانا. KAZINFORM - انتونيۋ كوشتا قاسىم-جومارت توقايەۆپەن بىرلەسىپ جاساعان مالىمدەمە بارىسىندا ەۋروپا وداعى مەن قازاقستاننىڭ سەرىكتەستىگى ناقتى ناتيجە بەرىپ وتىرعانىنا نازار اۋداردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- وسى اپتادا بريۋسسەلدە ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ جونىندەگى كەلىسسوزدى باستادىق. بۇل ۋاعدالاستىق قازاقستان مەن ەۋروپا ازاماتتارى ءۇشىن وتە ماڭىزدى ەكەنىن جاقسى تۇسىنەمىن. كەلىسىمگە قول قويىلعاننان كەيىن ازاماتتارىمىزدىڭ بارىس- كەلىسى، الىس- بەرىسى جيىلەپ، ءبىلىم الىپ، جۇمىس ىستەۋىنە وڭتايلى جاعداي تۋادى. بۇل حالىقتارىمىز اراسىنداعى دوستىقتىڭ ناعىز سيمۆولىنا اينالادى، - دەدى ول.
ەۋروپالىق كەڭەس باسشىسى سامارقاند قالاسىندا وتكەن «ەۋروپا وداعى - ورتالىق ازيا» سامميتىنىڭ ناتيجەسىندە ءوڭىرارالىق سەرىكتەستىكتى ستراتەگيالىق دەڭگەيگە جەتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعانىن اتاپ ءوتتى.
القالى جيىندا كولىك، ەنەرگەتيكا، كليمات، سۋ رەسۋرستارى، اسا ماڭىزدى شيكىزات ماتەريالدارى، تسيفرلاندىرۋ جانە حالىقتار اراسىنداعى بايلانىستى كەڭەيتۋ ىنتىماقتاستىقتىڭ باسىم باعىتتارى رەتىندە بەلگىلەنگەنىن ەسكە سالدى.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن انتونيۋ كوشتا بىرلەسكەن مالىمدەمە جاساعانى تۋرالى جازدىق.