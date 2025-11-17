20:30, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن الار كاريس بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن الار كاريس كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇگىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريستى قارسى العان ەدى.
قازاقستان ەستونيانى بالتىق وڭىرىندەگى ماڭىزدى ارىپتەس رەتىندە قاراستىرادى.
پرەزيدەنت ەستونيانىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنا قۇيعان ينۆەستيتسياسى 128 ميلليون دوللاردان اسقانىن ايتتى.
قازاقستان مەن ەستونيا پرەزيدەنتتەرى كەلىسسوز جۇرگىزدى.