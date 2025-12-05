قاسىم-جومارت توقايەۆ «مەيىرىم» وردەنىن تاعايىندادى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «التىن ساپا» جانە «پارىز» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىن، «قازاقستاننىڭ ۇزدىك تاۋارى» رەسپۋبليكالىق كورمە-كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ «مەيىرىم» وردەنىن تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن ايتتى
- بۇگىن ەلىمىزدىڭ بيزنەس قاۋىمداستىعى ءۇشىن وتە ماڭىزدى كۇن دەۋگە بولادى. ءبىز بيىل دا قالىپتاسقان داستۇرگە ساي «التىن ساپا»، «پارىز»، «قازاقستاننىڭ ۇزدىك تاۋارى» بايقاۋلارىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاپ جاتىرمىز. بارشاڭىزدى شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن!
وسى جەردەگى ءار كاسىپكەردىڭ جەتىستىگى — ەل مەرەيىنىڭ ايقىن كورىنىسى. سىزدەر ساپالى ءونىم ءوندىرىپ، ەكونوميكانى دامىتۋعا جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا زور ۇلەس قوسىپ كەلەسىزدەر. الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىكتى تەرەڭ سەزىنىپ، قايىرىمدىلىق ىستەرگە بەلسەنە اتسالىسىپ جۇرسىزدەر. بۇل — ءوز كاسىبىنە ادال، ىسكەر جانە ناعىز وتانشىل ازاماتتارعا ءتان اسىل قاسيەت دەپ سانايمىن. مەملەكەت سىزدەرگە ءاردايىم قولداۋ كورسەتۋگە دايىن، - دەدى ول.
بيىلدان باستاپ 29 - قازان «قازاقستان كاسىپكەرلەرى كۇنى» بولىپ رەسمي تۇردە بەكىتىلدى.
- سونىمەن قاتار مەن جوعارى الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىك تانىتىپ، قايىرىمدىلىق ىستەرگە مول ۇلەس قوسقانى ءۇشىن ەلىمىزدىڭ ۇزدىك كاسىپكەرلەرىنە بەرىلەتىن ارنايى ماراپات — «مەيىرىم» وردەنىن تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. كەلەسى جىلدان باستاپ زالدا وتىرعان ءبىرقاتار كاسىپكەر وسى مارتەبەلى وردەنمەن ماراپاتتالادى. بۇل ەلىمىزدەگى بارشا بيزنەس وكىلدەرىنە دەگەن ايرىقشا قۇرمەتتىڭ بەلگىسى بولماق، - دەدى پرەزيدەنت.