قاسىم-جومارت توقايەۆ: مەن - مەملەكەتشىل اداممىن
استانا. KAZINFORM - ماتىنمەن جۇمىس ىستەۋدە ناشار ءستيلدى، اسىرەسە، ءارىپ قاتەسىن سۋقانىم سۇيمەيدى. بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- مەن 1975 -جىلى ك س ر و سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ تابالدىرىعىن العاش رەت اتتادىم، مەملەكەتتىك قىزمەتكە كەلگەنىمە بىلتىر 50 جىل بولدى. العاشقى ماماندىعىم بويىنشا مەن - قىتايتانۋشىمىن. بۇل كاسىپ ايرىقشا تاباندىلىقتى قاجەت ەتەدى. شىنىمەن دە، ماتىنمەن جۇمىس ىستەۋگە ابدەن داعدىلانعانمىن، ناشار ءستيلدى، اسىرەسە، ءارىپ قاتەسىن سۋقانىم سۇيمەيدى.
جولداۋلارىمدى، سويلەيتىن سوزدەرىمدى، ماقالالارىمدى، ءتىپتى، ارىپتەستەرىمە جولداناتىن حاتتاردىڭ ءبارىن تىكەلەي ءوزىم قارايتىنىمدى اپپاراتتاعىلاردىڭ بارلىعى بىلەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى سانالى عۇمىرى تەمىردەي ءتارتىپتى، زور جاۋاپكەرشىلىكتى، جۇيەلى جۇمىس ىستەۋدى تالاپ ەتەتىن مەملەكەتتىك قىزمەتتە ءوتىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
- مۇنىڭ ءبارى مەنىڭ مىنەز- قۇلقىم مەن دۇنيەتانىمىما ءوز اسەرىن تيگىزدى. سوندىقتان، «ءسىز كىمسىز؟» دەگەن سيپاتتاعى ساۋالىڭىزعا قىسقاشا عانا «مەن - مەملەكەتشىل اداممىن» دەپ جاۋاپ بەرەيىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.