قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەت باسشىسى رەتىندەگى مىزعىماس باسىمدىعىن اتادى
استانا. KAZINFORM - ۇستازدىق - جاي ماماندىق ەمەس، بۇل - ۇلى ميسسيا. بۇل تۋرالى ەلوردادا ءوتىپ جاتقان ۇستازداردىڭ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- الەم تاريحىندا ءبىلىم- عىلىمدى باستى ورىنعا قويىپ، دامۋدىڭ داڭعىل جولىنا تۇسكەن، وراسان زور تابىسقا جەتكەن ەلدەر از ەمەس. ءبىلىم مەن عىلىم قازاقستان دامۋىنىڭ قوزعاۋشى كۇشى بولۋعا ءتيىس. الداعى جىلدارى وسى مىندەتتى ورىنداۋعا بار كۇش-جىگەرىمىزدى سالىپ جۇمىس ىستەۋىمىز كەرەك. بۇل - مەملەكەت باسشىسى رەتىندە مەن ءۇشىن مىزعىماس باسىمدىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قازاقستان ۇستازدارىنىڭ قاجىرلى ەڭبەگىن جوعارى باعالايتىنىن، جاس بۋىنعا بەرىپ جاتقان ءبىلىمنىڭ كۇشىنە سەنەتىنىن باسا ايتتى.
- شىن مانىندە، ۇستازدىق - جاي ماماندىق ەمەس، بۇل - ۇلى ميسسيا. ادام قانداي جەتىستىككە جەتىپ، بيىككە شىقسا دا، ۇستازىنىڭ الدىندا ءومىر بويى شاكىرت بولىپ قالادى. قازاقستاننىڭ جارقىن بولاشاعى سىزدەردىڭ تاباندى ەڭبەكتەرىڭىزگە تىكەلەي بايلانىستى. سەبەبى، سىزدەر تۇتاس ۇلتتى وقىتىپ، تاربيەلەپ جاتسىزدار. وسى جاۋاپكەرشىلىكتى تەرەڭ سەزىنىپ، قاستەرلى مىندەتتى ابىرويمەن اتقارا بەرەسىزدەر دەپ سەنەمىن. سىزدەردىڭ ەڭبەكتەرىڭىز ەڭ جوعارى قۇرمەتكە لايىق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇگىنگى تامىز كونفەرەنتسياسىنا وراي ءبىر توپ ۇستازدى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويعانىن، بەس مۇعالىمگە «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ۇستازى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بارشاڭىزعا قۇتتى بولسىن! جۇمىستارىڭىزعا ساتتىلىك تىلەيمىن! كوزى اشىق، كوكىرەگى وياۋ، ويى ۇشقىر شاكىرتتەرىڭىز كوبەيە بەرسىن! جاڭا وقۋ جىلى تابىستى بولسىن!، - دەپ تۇيىندەدى ءسوزىن پرەزيدەنت.