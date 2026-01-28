ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:24, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ مەكتەپ مۇعالىمى تاتيانا بەلوۋسوۆانى قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت الماتى قالاسىنداعى №95 مەكتەپ-ليتسەيى حيميا ءپانىنىڭ ءمۇعالىمى تاتيانا بەلوۋسوۆانى Global Teacher Prize حالىقارالىق بايقاۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا الەمدەگى ەڭ ۇزدىك 50 پەداگوگتىڭ قاتارىنا ەنۋىنە وراي قۇتتىقتادى، دەپ جازدى اقوردا.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    - بۇل جوعارى باعا -ءسىزدىڭ وسكەلەڭ ۇرپاققا تاعىلىمدى تاربيە مەن وزىق ءبىلىم بەرۋ ىسىنە سىڭىرگەن ۇزاق جىلعى ەڭبەگىڭىزدىڭ جەمىسى. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - زياتكەر ۇلتقا اينالۋ. سوندىقتان مەملەكەت ءاردايىم مۇعالىمدەردىڭ مارتەبەسىن كوتەرىپ، ولاردى جان-جاقتى قولدايدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
    ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ ءتوراعاسىن قابىلدادى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار