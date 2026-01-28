10:24, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ مەكتەپ مۇعالىمى تاتيانا بەلوۋسوۆانى قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت الماتى قالاسىنداعى №95 مەكتەپ-ليتسەيى حيميا ءپانىنىڭ ءمۇعالىمى تاتيانا بەلوۋسوۆانى Global Teacher Prize حالىقارالىق بايقاۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا الەمدەگى ەڭ ۇزدىك 50 پەداگوگتىڭ قاتارىنا ەنۋىنە وراي قۇتتىقتادى، دەپ جازدى اقوردا.
- بۇل جوعارى باعا -ءسىزدىڭ وسكەلەڭ ۇرپاققا تاعىلىمدى تاربيە مەن وزىق ءبىلىم بەرۋ ىسىنە سىڭىرگەن ۇزاق جىلعى ەڭبەگىڭىزدىڭ جەمىسى. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - زياتكەر ۇلتقا اينالۋ. سوندىقتان مەملەكەت ءاردايىم مۇعالىمدەردىڭ مارتەبەسىن كوتەرىپ، ولاردى جان-جاقتى قولدايدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ ءتوراعاسىن قابىلدادى.