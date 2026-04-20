قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇحتار شاحانوۆتىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ۇلت پەرزەنتى، اسا كورنەكتى اقىن، بەلگىلى قوعام قايراتكەرى، حالىق جازۋشىسى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى مۇحتار شاحانوۆتىڭ وتباسى مەن جاقىن تۋىستارىنا كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلادى اقوردا.
- مۇحتار شاحانوۆ بار عيبراتتى عۇمىرىن قاستەرلى ءسوز ونەرىنە ارناپ، قازاق پوەزياسىن جاڭا بەلەسكە كوتەرگەن، ءتول ادەبيەتىمىز بەن مادەنيەتىمىزدىڭ كوكجيەگىن كەڭەيتۋگە ەلەۋلى ۇلەس قوسقان قوعامىمىزدىڭ تۇعىرلى تۇلعاسى ەدى. ءارقاشان ءتىل جاناشىرى رەتىندە يگىلىكتى ىستەردىڭ باستاۋىندا بولدى. شىعارمالارى كوپتەگەن شەت تىلدەرىنە ءتارجىمالاندى، جالىندى جىرلارىن قالىڭ وقىرمان ءسۇيىپ وقىدى. ونەگەلى ءومىر ءسۇرىپ، سوڭىنا مول ادەبي مۇرا قالدىرعان مۇحتار شاحانوۆتىڭ جارقىن بەينەسى حالقىمىزدىڭ جادىندا ماڭگى ساقتالادى، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن حالىق جازۋشىسى مۇحتار شاحانوۆتىڭ ومىردەن وتكەنى حابارلانعان بولاتىن.