قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايانعا حات جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ پرەزيدەنتى شەيح مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايانعا حات جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى حاتىندا تاياۋ شىعىستاعى قازىرگى كۇردەلى احۋال كەزىندە بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە قولداۋى مەن تىلەكتەستىگىن جەتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شەيح مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحاياننىڭ تەگەۋرىندى، پاراساتتى ءارى كورەگەن باسشىلىعىمەن ب ا ءا قاۋىپ-قاتەردى ەڭسەرىپ، قارقىندى ستراتەگيالىق دامۋ باعدارىن جالعاستىراتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
قازاقستان پرەزيدەنتى ديپلوماتيا جانە سىندارلى ديالوگ ۇزاق مەرزىمدى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىققا قول جەتكىزۋدىڭ ەڭ سەنىمدى قۇرالى ەكەنىن تاعى دا اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ بۇل حاتى ءوزارا سەنىمنىڭ جوعارى دەڭگەيىن، ىنتىماقتاستىقتىڭ ستراتەگيالىق سيپاتىن جانە قازاقستان مەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى حالىقتارىنىڭ اراسىنداعى شىنايى باۋىرلاستىق قارىم-قاتىناستى راستايتىنىن كورسەتەدى.