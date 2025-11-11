ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:57, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى

    ماسكەۋ. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ۆنۋكوۆو-2 اۋەجايىندا مارتەبەلى مەيماننىڭ كەلۋىنە وراي ماسكەۋ گارنيزونىنىڭ قۇرمەت قاراۋىلى مەن اسكەري ۇرمەلى وركەسترى ساپ تۇزەدى.

    اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتقا سايكەس مەملەكەت باسشىسىن رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى دەنيس مانتۋروۆ پەن باسقا دا رەسمي تۇلعالار قارسى الدى.

    ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇراندارى شىرقالدى.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، مەملەكەتتىك شەكارادان وتكەن ساتتەن ماسكەۋ اۋەجايىنا قونعانعا دەيىن رەسەيدىڭ اۋە كەڭىستىگىندە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ بورتىمەن بىرگە ر ف قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ سۋ-35 ۇشاقتارى قاپتالداسىپ ۇشتى.

    ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ 11-12-قاراشادا رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باراتىنى انىقتالدى. مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزەدى.

    ساپار اياسىندا ەكىجاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك پەن وداقتاستىقتى دامىتۋ، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانادى دەگەن بولجام بار. Kazinform اناليتيكالىق شولۋشىسى ساراپشىلارمەن بىرگە ىقتيمال ناتيجەلەردى تالدادى.

    وسىعان دەيىن پەسكوۆ قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق بارىسىن باياندادى.

    Бақытжол Кәкеш
