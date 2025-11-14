قاسىم-جومارت توقايەۆ: مال شارۋاشىلىعىنىڭ الەۋەتىن بارىنشا پايدالانۋ قاجەت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىندا مال شارۋاشىلىعىنىڭ الەۋەتىن پايدالانۋ قاجەتتتىگىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ءبىز بۇعان دەيىن ەگىن شارۋاشىلىعىن دامىتۋ باعىتىندا ءبىراز جۇمىس جۇرگىزدىك، جاقسى ناتيجەگە قول جەتكىزدىك. ەندى مال شارۋاشىلىعىنا باسا ءمان بەرۋىمىز كەرەك. بايتاق دالامىزدىڭ بارلىق ايماعىندا جىل ون ەكى اي بويى مال باعۋعا بولادى. وسى مۇمكىندىكتى دۇرىس پايدالانۋ قاجەت. ارينە، مالدى باعىپ، ءوسىرۋ، ونىڭ سانىن كوبەيتۋ - وڭاي شارۋا ەمەس، وتە كۇردەلى جۇمىس. مەملەكەت ءتيىستى قولداۋ كورسەتەدى. قازىر ناقتى قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرى بار: جايىلىمداردى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋگە، مال بورداقىلايتىن ورىن سالۋعا جانە اسىل تۇقىمدى مال الۋعا مەملەكەتتەن سۋبسيديا بەرىلىپ جاتىر. بىلتىردىڭ وزىندە وسى ماقساتقا 60 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى ءبولىندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەملەكەت باسشىسى سونداي-اق شارۋاشىلىعىن كەڭەيتەم دەگەن كاسىپ يەلەرىنە جەڭىلدىكپەن نەسيە الۋعا مۇمكىندىك بار ەكەنىن ايتتى.
- جولداۋدا مال شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى اگروبيزنەستى قولداۋ جوسپارىن ازىرلەۋدى تاپسىردىم. ماقسات - مال باسىن ەسەلەۋ. سول ارقىلى قازاقستاننىڭ حالىقارالىق نارىققا ەت جەتكىزۋشى ءىرى ەل رەتىندەگى مارتەبەسىن بەكىتە الامىز. بۇل مۇراتقا جەتۋ ءۇشىن مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا وڭتايلى جاعداي جاساۋ قاجەت. ەت باعىتىنداعى مال شارۋاشىلىعىنىڭ جۇيەلى وندىرىستىك سيكلىن ەنگىزۋ جۇمىستارىن جالعاستىرعان ءجون. جايىلىمدىق جەرلەردى ءتيىمدى ءارى اۋىستىرىپ پايدالانۋ تاسىلىنە باسا ءمان بەرگەن دۇرىس. ۆەتەريناريا سالاسىنداعى جاعداي ءماز ەمەس ەكەنىن مويىنداۋ قاجەت. ەڭ الدىمەن، بۇل سالانى ماتەريالدىق-تەحنيكالىق تۇرعىدان قامتاماسىز ەتۋ كەرەك. مال دارىگەرلەرىنىڭ ەڭبەك جاعدايىن جاقسارتۋ قاجەت، ۆەتەرينار مامانداردى ىنتالاندىرۋ شارالارىن قاراستىرعان ءجون. ۆەتەريناريا سالاسىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن كۇشەيتۋگە قاتىستى جۇمىستى ءتيىمدى تۇردە جالعاستىرۋ كەرەك، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىنا قاتىسىپ جاتىر.
پرەزيدەنت بيىل ديقاندارىمىز 27 ميلليون توننا استىق جيناعانىن ايتتى.