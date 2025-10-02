قاسىم-جومارت توقايەۆ ماجارستان پرەزيدەنتىن ءبىرىنشى دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن ماجارستان بارلىق سالادا اشىق ءارى ءوزارا سەنىمگە نەگىزدەلگەن بايلانىس ورناتتى. بۇل تۋرالى اقوردادا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوكپەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگتە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- پرەزيدەنت مىرزا بۇگىن استانادا وتكەن Digital Bridge حالىقارالىق فورۋمىنا ارنايى كەلىپ قاتىستى. سول ءۇشىن شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى وي-پىكىرلەرىڭىز بەن باستامالارىڭىزدى جوعارى باعالايمىن. ءبىز تامىرى ءبىر اعايىن جۇرتپىز. ماجارستان - قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىگىن العاش مويىنداعان ەلدىڭ ءبىرى. سونداي-اق بىزبەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىك ورناتقان ەۋروپا وداعىنداعى تۇڭعىش مەملەكەت. قازاقستان ەگەمەن ەل رەتىندەگى العاشقى ەلشىلىگىن بۋداپەشت قالاسىندا اشقان بولاتىن. بۇگىندە ەلدەرىمىز اراسىنداعى ساياسي ديالوگ جوعارى دەڭگەيدە ءجۇرىپ جاتىر. مەملەكەتتەرىمىز بارلىق سالادا اشىق ءارى ءوزارا سەنىمگە نەگىزدەلگەن بايلانىس ورناتتى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق نىعايىپ كەلەدى. ەكى ەلدىڭ قارىم- قاتىناسىنا ارقاۋ بولعان شارتتىق-قۇقىقتىق نەگىز قالىپتاستى. حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىنداعى ىقپالداستىق كەڭەيدى.
- بىلتىر قاراشادا بۋداپەشتكە جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىمنىڭ قورىتىندىلارى وسىنىڭ ايقىن دالەلى. مىزعىماس دوستىق پەن ءوزارا قولداۋعا نەگىزدەلگەن سەرىكتەستىگىمىز الداعى ۋاقىتتا دا تابىستى بولادى دەپ سەنەمىن. وسى وڭ ۇردىسكە ماجارستان پرەزيدەنتىنىڭ قوسقان ەلەۋى ۇلەسىن وتە جوعارى باعالايمىن. سوندىقتان بۇگىن جوعارى مارتەبەلى پرەزيدەنت تاماش شۋيوكتى ءبىرىنشى دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتاۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە بولدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ماجارلىق ارىپتەسىمەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا قازاقستاندا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا نيەتتى ماجارلىق كاسىپكەرلەرگە تولىق قولداۋ كورسەتىلەتىندىگىن ايتقان بولاتىن.
اۆتور
مارلان جيەمباي