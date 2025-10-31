قاسىم-جومارت توقايەۆ م ي ف ي رەكتورى ۆلاديمير شيەۆچەنكومەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «ماسكەۋ ينجەنەرلىك-فيزيكالىق ينستيتۋتى» ۇلتتىق يادرولىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى ۆلاديمير شيەۆچەنكومەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەلىمىز ءۇشىن يادرولىق ەنەرگەتيكانىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندا «روساتوم» باستاعان حالىقارالىق كونسورتسيۋمنىڭ قاتىسۋىمەن العاشقى ا ە س قۇرىلىسىن جۇرگىزۋ قولعا الىنعانىنا توقتالدى. بۇدان بولەك، تاعى بىرنەشە ستانسا سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.
2022-جىلى الماتىدا م ي ف ي فيليالى اشىلدى. وقۋ ورنىنان العاشقى ماگيسترلەر تۇلەپ ۇشتى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، بۇل يادرولىق ەنەرگەتيكا سالاسىندا بىلىكتىلىگى جوعارى مامان دايارلاۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى.
م ي ف ي يادرولىق عىلىمدى دامىتۋدا جانە اتوم ماماندارىن دايارلاۋدا الەمدەگى جەتەكشى ورتالىقتاردىڭ ءبىرى رەتىندە تانىلعان.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پرەزيدەنتىن قابىلداعان بولاتىن.