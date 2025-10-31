ق ز
    15:28, 31 - قازان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ م ي ف ي رەكتورى ۆلاديمير شيەۆچەنكومەن كەزدەستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «ماسكەۋ ينجەنەرلىك-فيزيكالىق ينستيتۋتى» ۇلتتىق يادرولىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى ۆلاديمير شيەۆچەنكومەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەلىمىز ءۇشىن يادرولىق ەنەرگەتيكانىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    Тоқаев ва Шевченко
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندا «روساتوم» باستاعان حالىقارالىق كونسورتسيۋمنىڭ قاتىسۋىمەن العاشقى ا ە س قۇرىلىسىن جۇرگىزۋ قولعا الىنعانىنا توقتالدى. بۇدان بولەك، تاعى بىرنەشە ستانسا سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    2022-جىلى الماتىدا م ي ف ي فيليالى اشىلدى. وقۋ ورنىنان العاشقى ماگيسترلەر تۇلەپ ۇشتى.

    پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، بۇل يادرولىق ەنەرگەتيكا سالاسىندا بىلىكتىلىگى جوعارى مامان دايارلاۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى.

    م ي ف ي يادرولىق عىلىمدى دامىتۋدا جانە اتوم ماماندارىن دايارلاۋدا الەمدەگى جەتەكشى ورتالىقتاردىڭ ءبىرى رەتىندە تانىلعان.

    وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پرەزيدەنتىن قابىلداعان بولاتىن.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
