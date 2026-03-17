قاسىم-جومارت توقايەۆ: ەلىمىز دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باستى
استانا. KAZINFORM - حالىق كونستيتۋتسياسى - ستراتەگيالىق سەنىم مانداتى جانە ۇزاق مەرزىمدى ماقساتتار مەن ورلەۋ جولىنا باستايتىن جاڭا قوعامدىق كەلىسىم.
بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستيتۋتسيانى قابىلداۋعا ارنالعان سالتاناتتى جيىن بارىسىندا ايتتى.
- ەلىمىز دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باستى دەپ سەنىممەن ايتۋعا بولادى. سوعان سايكەس، مەملەكەت پەن ازاماتتاردىڭ ىقپالداستىعى قايتا جاڭعىرۋى قاجەت. وزدەرىڭىزگە ءمالىم، بىلتىر قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعاندارعا راقىمشىلىق جاسالدى. ەندى ازاماتتار مەن مەملەكەتتىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرمەيتىن ءبىرقاتار قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق بويىنشا تاعى دا راقىمشىلىق جاريالاۋعا بولادى. ەلىمىزدە اكىمشىلىك ىستەر بويىنشا راقىمشىلىق العاش رەت جاسالاتىنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. پارلامەنت قازىرگى سەسسيانىڭ سوڭىنا دەيىن ءتيىستى زاڭ قابىلداۋى كەرەك. بۇل - نەگىزگى زاڭداعى ادامگەرشىلىك يدەالدارى مەن پروگرەسسيۆتى قۇندىلىقتاردى قوعامدا ورنىقتىراتىن ماڭىزدى قادام، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت جاڭا كونستيتۋتسيا - حالقىمىزدىڭ ىنتىماق-بىرلىگىنىڭ جارقىن سيمۆولى ەكەنىن ايتتى. ونىڭ باپتارىندا ءاربىر قازاقستاندىقتىڭ ارمانى مەن اڭسارى، ۇرپاعىنىڭ باياندى بولاشاعىنا دەگەن ءۇمىتى مەن سەنىمى كورىنىس تاپقان.
- اتا زاڭ بارشا ازاماتتىڭ - وتانىمىزدىڭ شىنايى پاتريوتتارىنىڭ باستى باعدارىنا اينالادى. قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى - الەمدىك وركەنيەتتىڭ بيىگىنە بەت العان ۇلتىمىزدىڭ بەرىك ءارى مىزعىمىز تۇعىرى. مەنىڭ بۇعان ەشقانداي كۇمانىم جوق. سىزدەردىڭ دە شۇبالارىڭىز بولمايدى دەپ ويلايمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ - ۇلتتىڭ جاڭا ساپاسىن قالىپتاستىرۋ دەگەن ءسوز.
- بۇل - دۇرىس پەن بۇرىستى تاني بىلەتىن، جاقسى مەن جاماننىڭ ارا-جىگىن اجىراتا الاتىن، كەمەلىنە جەتكەن جۇرتتىڭ عانا قولىنان كەلەتىن ءىس. جاڭا كونستيتۋتسيا ەلدىگىمىزدىڭ تىرەگى، ەگەمەندىگىمىزدىڭ تۇعىرى بولادى. ونىڭ ءار نورماسى، ءار تارماعى تاۋەلسىزدىگىمىزدى نىعايتا تۇسەدى. ادىلدىك قاعيداتى باس قۇجاتتىڭ وزەگىنە اينالدى. سوندىقتان جاڭا اتا زاڭدى ادىلەتتى قازاقستاننىڭ ءتولقۇجاتى دەسەك، قاتەلەسپەيمىز. مەن ەل پرەزيدەنتى جانە كونستيتۋتسيا كەپىلى رەتىندە باس قۇجاتتاعى ەرەجەلەردىڭ مۇلتىكسىز ورىندالۋى ءۇشىن بار كۇش-جىگەرىمدى سالامىن. جاڭا كونستيتۋتسيامىزعا سايكەس ادال قىزمەت ەتۋگە سەرت بەرەمىن. ەلىمىز ءارقاشان ءوسىپ-وركەندەي بەرسىن! قاسيەتتى وتانىمىز - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ماڭگى جاساسىن، دەدى - قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى جارلىققا قول قويدى.