ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:21, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ليۋكسەمبۋرگ پرەمەر-مينيسترىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى

    نيۋ-يورك. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنىڭ الاڭىندا ليۋكسەمبۋرگ پرەمەر-ءمينيسترى ليۋك فريدەنمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Люксембург Премьер-министрімен келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    كەلىسسوز بارىسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ كەڭ كولەمدى ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

    پرەزيدەنت قازاقستان مەن ليۋكسەمبۋرگ ەرتەدەن دوستىق جانە سىندارلى قارىم-قاتىناس ورناتقانىن اتاپ ءوتتى.

    ساۋدا-ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتى دامىتۋعا، سونداي-اق سيفرلاندىرۋ مەن قارجى تەحنولوگيالارى سالالارىنداعى بىرلەسكەن باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ليۋك فريدەن وسى ماقساتتا ەكى ەلدىڭ بيزنەس قاۋىمداستىعى اراسىنداعى بايلانىستاردى جانداندىرۋعا ۋاعدالاستى.

    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت ا ق ش ساپارى اياسىندا 20 دان استام كەزدەسۋ وتكىزگەن ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
