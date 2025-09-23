21:21, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ ليۋكسەمبۋرگ پرەمەر-مينيسترىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى
نيۋ-يورك. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنىڭ الاڭىندا ليۋكسەمبۋرگ پرەمەر-ءمينيسترى ليۋك فريدەنمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەلىسسوز بارىسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ كەڭ كولەمدى ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
پرەزيدەنت قازاقستان مەن ليۋكسەمبۋرگ ەرتەدەن دوستىق جانە سىندارلى قارىم-قاتىناس ورناتقانىن اتاپ ءوتتى.
ساۋدا-ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتى دامىتۋعا، سونداي-اق سيفرلاندىرۋ مەن قارجى تەحنولوگيالارى سالالارىنداعى بىرلەسكەن باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ليۋك فريدەن وسى ماقساتتا ەكى ەلدىڭ بيزنەس قاۋىمداستىعى اراسىنداعى بايلانىستاردى جانداندىرۋعا ۋاعدالاستى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت ا ق ش ساپارى اياسىندا 20 دان استام كەزدەسۋ وتكىزگەن ەدى.