ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:14, 10 - قازان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتينمەن دۋشانبەدە كەزدەستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن دۋشانبەدە كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысы
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ت م د- نىڭ گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى مەملەكەتارالىق قورى بازاسىندا كرەاتيۆتى يندۋستريا قاۋىمداستىعىن قۇرۋدى ۇسىندى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د ەلدەرىن توتەنشە جاعدايلاردى بولجاۋ ورتالىعىن قۇرۋعا شاقىردى.

    ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысы
    Фото: Ақорда

    قازاقستان پرەزيدەنتى ت م د مەملەكەتتەرى باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ دۋشانبە قالاسىنا ساپارمەن باردى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار