17:14, 10 - قازان 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتينمەن دۋشانبەدە كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن دۋشانبەدە كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ت م د- نىڭ گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى مەملەكەتارالىق قورى بازاسىندا كرەاتيۆتى يندۋستريا قاۋىمداستىعىن قۇرۋدى ۇسىندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د ەلدەرىن توتەنشە جاعدايلاردى بولجاۋ ورتالىعىن قۇرۋعا شاقىردى.
قازاقستان پرەزيدەنتى ت م د مەملەكەتتەرى باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دۋشانبە قالاسىنا ساپارمەن باردى.