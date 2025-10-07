17:44, 07 - قازان 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتيندى تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتيندى تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى، تاتۋ كورشىلىك جانە وداقتاستىق قاتىناستاردى نىعايتۋعا ايتارلىقتاي ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا مەملەكەتتەر باسشىلارى ەكى ەلدىڭ سان قىرلى ىنتىماقتاستىعىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلادى. تاراپتار بۇعان دەيىن جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردى جۇزەگە اسىرۋدىڭ ناقتى اسپەكتىلەرىنە باسا ءمان بەردى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ 12-سامميتىندە ءسوز سويلەدى.