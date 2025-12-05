قاسىم-جومارت توقايەۆ: ەل پرەزيدەنتى رەتىندە كاسىپكەرلەرگە شىنايى قۇرمەتپەن قارايمىن
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «التىن ساپا» جانە «پارىز» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ساپالى ءونىم شىعارىپ، ساپالى قىزمەت كورسەتۋ - باسەكەگە قابىلەتتى بولۋ جانە ەڭ باستىسى، ەلىمىزدىڭ وركەندەۋىنە ناقتى ىسپەن ۇلەس قوسۋ دەگەن ءسوز ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت قازىرگى گەوەكونوميكالىق احۋال وتە قۇبىلمالى بولىپ تۇرعان كەزەڭدە بيزنەس وكىلدەرىنىڭ جاسامپازدىق، وتانشىلدىق قاسيەتتەرى ايقىن كورىنەتىنىن العا تارتتى.
- قازىر الەمدە بولىپ جاتقان ۇدەرىستەردى ءبارىڭىز دە كورىپ-ءبىلىپ وتىرسىزدار. گەوەكونوميكالىق احۋال وتە قۇبىلمالى ءارى بۇلىڭعىر. وسىنداي كەزەڭدە بيزنەس وكىلدەرىنىڭ جاسامپازدىق، وتانشىلدىق قاسيەتتەرى ايقىن كورىنەدى. مۇنداي ۋاقىتتا كاسىپكەرلەرىمىزدىڭ تاباندى ەڭبەگى جانە ەل بولاشاعىنا دەگەن زور سەنىمى اسا ماڭىزدى ەكەنى انىق. تۇپتەپ كەلگەندە، ساپالى ءونىم شىعارىپ، ساپالى قىزمەت كورسەتۋ - باسەكەگە قابىلەتتى بولۋ جانە ەڭ باستىسى، ەلىمىزدىڭ وركەندەۋىنە ناقتى ىسپەن ۇلەس قوسۋ دەگەن ءسوز. ەل پرەزيدەنتى رەتىندە كاسىپكەرلەرگە، ۇلتتىق بۋرجۋازيامىزعا، سونىڭ ىشىندە، ەڭ الدىمەن، وسى زالدا وتىرعان بيزنەس قوعامداستىقتىڭ وكىلدەرىنە شىنايى قۇرمەتپەن قارايمىن. سىزدەردىڭ قابىلەتتەرىڭىزگە، ىسكەرلىك جانە ادامگەرشىلىك قاسيەتتەرىڭىزگە سەنەمىن. سىزدەر مەملەكەتىمىزدىڭ يگىلىگى، ەكونوميكالىق الەۋەتى ءۇشىن تاباندى ەڭبەك ەتىپ كەلە جاتقان قازاقستاننىڭ ناعىز پاتريوتىسىزدار. سىزدەر جەتىستىككە جەتۋدەن شابىت الاتىن، وزگەلەرگە ۇلگى بولاتىن ازاماتسىزدار. ءار قادامدارىڭىز ءساتتى بولاتىنىنا سەنىمدىمىن. قانداي دا ءبىر ىستە بولسىن، پەسسيميزمگە بوي الدىراتىن، ارەكەتسىز، قۇلىقسىز، ءىشى تار ادامداردىڭ جەتىستىككە جەتپەيتىنى ەرتەدەن بەلگىلى. مۇنى، اسىرەسە، الەۋمەتتىك جەلىدە ۋاقىتىن وتكىزىپ جاتقان جاستار ءبىلۋى ءارى ەستە ساقتاۋى كەرەك. شىعىس دانالىعى ەڭ قيىن جاعدايدىڭ وزىندە ۇلكەن مۇمكىندىكتەر جاسىرىنىپ جاتاتىنىن ايتادى. سوندىقتان ەڭسەنى ءتۇسىرىپ، كۇيزەلىسكە بەرىلۋدىڭ قاجەتى جوق. كەرىسىنشە جەتىستىككە جەتەتىن جول ىزدەۋ كەرەك، - دەپ اتاپ ءوتتى توقايەۆ.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى بيىل «بايتەرەك» حولدينگى ارقىلى ش و ب- تى قولداۋ كولەمى شامامەن ەكى تريلليون تەڭگەگە جەتكەنىن ايتقان ەدى.