20:53, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان پرەزيدەنتىن توكيو قالاسىنىڭ حانەدا حالىقارالىق اۋەجايىندا جاپونيانىڭ مەملەكەتتىك سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ايانو كۋنيميتسۋ قارسى الدى.
مەملەكەت باسشىسى ەرتەڭ جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن جانە پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزەدى.
ايتا كەتەلىك ساپار اياسىندا يمپەراتور نارۋحيتومەن، پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيمەن كەزدەسۋ جوسپارلانعان. «ورتالىق ازيا - جاپونيا» سامميتىنە قاتىسىپ، ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرىمەن جۇزدەسپەك. Kazinform ءتىلشىسى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى بايلانىستىڭ ماڭىزدى تۇستارىنا توقتالىپ كورگەن ەدى.