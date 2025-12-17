ق ز
    20:53, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию
    Фото: Акорда

    قازاقستان پرەزيدەنتىن توكيو قالاسىنىڭ حانەدا حالىقارالىق اۋەجايىندا جاپونيانىڭ مەملەكەتتىك سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ايانو كۋنيميتسۋ قارسى الدى.

    Kassym-Jomart Tokayev arrives in Japan for official visit
    Photo credit: Akorda

    مەملەكەت باسشىسى ەرتەڭ جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن جانە پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزەدى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барды
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەلىك ساپار اياسىندا يمپەراتور نارۋحيتومەن، پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيمەن كەزدەسۋ جوسپارلانعان. «ورتالىق ازيا - جاپونيا» سامميتىنە قاتىسىپ، ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرىمەن جۇزدەسپەك. Kazinform ءتىلشىسى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى بايلانىستىڭ ماڭىزدى تۇستارىنا توقتالىپ كورگەن ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
